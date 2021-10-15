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≡  Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42611
Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи
Отправлено: 15.10.21 - 16:29
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Учителей не должны привлекать к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, напомнили в МОН. Учителя могут сообщить о нарушении своих прав по телефонам горячей линии департаментов образования.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7842
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:29
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10548
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:36
#2
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Гражданского журналиста заело
Несите нового,от этого больше ничего внятного не услышим))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:44
#3
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У нас запросили, мы отправили уведомление..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
784
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 20:57
#4
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А к нам, как я и предполагал никто не приходил переписывать. Ни к нам, ни к соседям
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
60
Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи
Отправлено: 15.10.21 - 21:18
#5
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А вот мне интересно, человек который напрягает простого учителя, что бы он такие опросы и агитации вел - кто он? Завуч, директор или там ещё кто выше спускает. Он что не в курсе, что это незаконно? Если не в курсе, то может надо такому поставить вопрос о служебном соответствии, а если в курсе, то о превышение должностных полномочий? Что то у нас быстро находят тех кто ложные сообщение рассылает, а вот про тех откуда ветер этот дует тишина, не возбуждает это что ли, наши органы правопорядка и прокуратуры. Глядишь один раз хотя бы возбудились, то и учителям бы спокойно жилось. ;-)

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 15.10.2021 - 21:19]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10631
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 16.10.21 - 10:51
#6
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Цитата:
Дантист:

Ко мне тоже не кто не приходил. Не знаю может за меня соседи ответили на все 90 вопросов обо мне)
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
248
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 16.10.21 - 11:42
#7
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моё личное дело, пойти перепись..но во всех гос.организациях администрация рвёт "пятую точку" с первого дня переписи..пройти и отчитаться...меня в отпуске достали..я сказал, буду ждать "посланников" и сам проходить он-лайн не буду :-P хотя на тот момент я уже прошёл и себе и родителям он-лайн :-)
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