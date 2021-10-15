Отправлено: - 21:18

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 15.10.2021 - 21:19]

А вот мне интересно, человек который напрягает простого учителя, что бы он такие опросы и агитации вел - кто он? Завуч, директор или там ещё кто выше спускает. Он что не в курсе, что это незаконно? Если не в курсе, то может надо такому поставить вопрос о служебном соответствии, а если в курсе, то о превышение должностных полномочий? Что то у нас быстро находят тех кто ложные сообщение рассылает, а вот про тех откуда ветер этот дует тишина, не возбуждает это что ли, наши органы правопорядка и прокуратуры. Глядишь один раз хотя бы возбудились, то и учителям бы спокойно жилось.