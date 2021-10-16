Отправлено: - 10:59

alex_60:

так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня" в таком же составе состоят в обществах садовых.

Цитата:Тут не все функции отмечены. Ещё они имею кучу ников на форуме. Постоянно меняют, видимо привычка бухалтерская, каждый год чтоб дебит-кредит сошелся нужно "фирму" Переименовывать. Плюс русофобские наклоности. Ну назвались вчк, зачем менять