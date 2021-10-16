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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42611
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:43
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Около 2 лет назад была запущена реформа в области жилищных отношений. Теперь не должно быть пресловутых ПКСК, которые полностью себя дискредитировали и вызывали массу недовольства жильцов. Но гладко было на бумаге.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
735
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:43
#1
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Думаю,скоро по подъездам начнут делить и назначать по председателю и бухгалтеру. С з/платами и счетами. Как они не поймут,что надо наоборот укрупнять! Чтобы в штате было 5 сантехников,из которых хотя бы пару будет не пьяных и готовых устранить проблему! Свой тракторишка со сваркой и т.д. А сейчас,получается,каждый председатель хочет бегать искать кто сделает? А если он,зная наш минталитет,уедет на той,что тогда,кому ты нужен со своей проблемой? Короче,согласен я с автором,эти ОСИ полный бред.

[Исправлено: Сабыр, 16.10.2021 - 09:44]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
735
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:54
#2
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Ведь нет ни людей,ни склада. Случись авария в субботу вечером и будете ждать понедельника?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13676
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 10:50
#3
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//Бухгалтер и члены правления выбирались из родственников и близких людей, решения принимались кулуарно//

так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня"
в таком же составе состоят в обществах садовых.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10631
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 10:59
#4
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Цитата:
alex_60:
так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня" в таком же составе состоят в обществах садовых.

Тут не все функции отмечены. Ещё они имею кучу ников на форуме. Постоянно меняют, видимо привычка бухалтерская, каждый год чтоб дебит-кредит сошелся нужно "фирму" Переименовывать. Плюс русофобские наклоности. Ну назвались вчк, зачем менять
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