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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:31
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:32
Цитата:
Чтобы бомбить Югославию, Ливию, Ирак, Сирию?
elektron:
Германия ещё в 45-ом подписала договор.
Германия ещё в 45-ом подписала договор.
Чтобы бомбить Югославию, Ливию, Ирак, Сирию?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:34
Цитата:
А с Афганистаном как?
А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить?
Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?
elektron:
Германия ещё в 45-ом подписала договор.
Германия ещё в 45-ом подписала договор.
А с Афганистаном как?
А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить?
Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:34
Цитата:
Т.е. после того, как фашисткая германия напала на Советский Союз и со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и содействие альянса. Разбомбили и победили фашисткую Германию, они стали жить лучше. Может с КЗ то же самое повторить, глядишь и жизнь наладится.
111:
И благодаря этому, завоеванию, вы так хорошо живете за счет тех, кого разбомбили..
И благодаря этому, завоеванию, вы так хорошо живете за счет тех, кого разбомбили..
Т.е. после того, как фашисткая германия напала на Советский Союз и со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и содействие альянса. Разбомбили и победили фашисткую Германию, они стали жить лучше. Может с КЗ то же самое повторить, глядишь и жизнь наладится.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:36
Тут тоже самое..
Кучей нападаете, а толку?
Да потому что элементарно, после Афгана у вас сломлен дух..
От слова Совсем..
Кучей нападаете, а толку?
Да потому что элементарно, после Афгана у вас сломлен дух..
От слова Совсем..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:36
Цитата:
И это всё ко мне? А как же тет а тет?
111:
А с Афганистаном как? А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить? Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?
А с Афганистаном как? А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить? Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?
И это всё ко мне? А как же тет а тет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:40
Цитата:
--- А сам то откуда?? Краснокордонец!?!
alex_60:
но ты то не Кустанаец, понаехавший, тебе этого не понять.
но ты то не Кустанаец, понаехавший, тебе этого не понять.
--- А сам то откуда?? Краснокордонец!?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:40
Цитата:
Кто, Ливия, Ирак , Афганистан или Югославия?
Они лучше стали жить, как вы сбросили на них сотни тонн авиабомб, трусливо так, не встречаясь лицом к лицу?
Ты спроси это у тех, на кого вы сбросили эти бомбы, у их детей .
elektron:
они стали жить лучше. Мож
они стали жить лучше. Мож
Кто, Ливия, Ирак , Афганистан или Югославия?
Они лучше стали жить, как вы сбросили на них сотни тонн авиабомб, трусливо так, не встречаясь лицом к лицу?
Ты спроси это у тех, на кого вы сбросили эти бомбы, у их детей .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
Цитата:
Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание..
Ну и заодно и мы..
elektron:
И это всё ко мне? А
И это всё ко мне? А
Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание..
Ну и заодно и мы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
Цитата:
ну это совсем детский сад. Это как если я скажу, а у ваших правителей после 30-ти лет. Замки в англии и виллы во франции. А у вас дух сломлен, сидите и наблюдаете.
111:
после Афгана у вас сломлен дух.. От слова Совсем..
после Афгана у вас сломлен дух.. От слова Совсем..
ну это совсем детский сад. Это как если я скажу, а у ваших правителей после 30-ти лет. Замки в англии и виллы во франции. А у вас дух сломлен, сидите и наблюдаете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
Цитата:
Зарядки скоро не будет..
---
А что, богачам в Казахстане свет по талонам дают? Или по расписанию? Мне вот, нищему, живущему с тараканами и узбеками в съёмной квартире, свет без проблем дают.Как так?!
111:
Зарядки скоро не будет..
---
А что, богачам в Казахстане свет по талонам дают? Или по расписанию? Мне вот, нищему, живущему с тараканами и узбеками в съёмной квартире, свет без проблем дают.Как так?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:44
Цитата:
Марик, иди спать. большего бреда в жизни не слыхивал.
Всего хорошего.
111:
Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание.. Ну и заодно и мы..
Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание.. Ну и заодно и мы..
Марик, иди спать. большего бреда в жизни не слыхивал.
Всего хорошего.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:46
Цитата:
Замки в англии и виллы во франции. А у вас дух сломлен, сидите и наблюдаете.
---
"Вывсёврёте!" И у кого это дух сломлен?! Оно даже выходило в пикет одиночный, защищая Тарана. Правда, никто не оценил. Как и те страны, за которые Оно напрягает сфин...мышцу.
elektron:
Замки в англии и виллы во франции. А у вас дух сломлен, сидите и наблюдаете.
---
"Вывсёврёте!" И у кого это дух сломлен?! Оно даже выходило в пикет одиночный, защищая Тарана. Правда, никто не оценил. Как и те страны, за которые Оно напрягает сфин...мышцу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:50
Цитата:
Марик, иди спать. большего бреда в жизни не слыхивал.
---
Это всего-навсего пиво даёт о себе знать. Какая-то по счёту полторашка. Подожди, он тебя ещё в убийстве Кеннеди обвинит.
elektron:
Марик, иди спать. большего бреда в жизни не слыхивал.
---
Это всего-навсего пиво даёт о себе знать. Какая-то по счёту полторашка. Подожди, он тебя ещё в убийстве Кеннеди обвинит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:57
Теперь даже Нечто под номером, с сигаретой и бородой, сможет заехать в Россию.
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