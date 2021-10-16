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И благодаря этому, завоеванию, вы так хорошо живете за счет тех, кого разбомбили..

Цитата:Т.е. после того, как фашисткая германия напала на Советский Союз и со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и содействие альянса. Разбомбили и победили фашисткую Германию, они стали жить лучше. Может с КЗ то же самое повторить, глядишь и жизнь наладится.