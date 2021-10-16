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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 740 из 741«1...738739740741»
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:31
#11086
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:32
#11087
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Цитата:
elektron:
Германия ещё в 45-ом подписала договор.

Чтобы бомбить Югославию, Ливию, Ирак, Сирию?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:34
#11088
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Цитата:
elektron:
Германия ещё в 45-ом подписала договор.

А с Афганистаном как?
А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить?
Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:34
#11089
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Цитата:
111:
И благодаря этому, завоеванию, вы так хорошо живете за счет тех, кого разбомбили..

Т.е. после того, как фашисткая германия напала на Советский Союз и со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и содействие альянса. Разбомбили и победили фашисткую Германию, они стали жить лучше. Может с КЗ то же самое повторить, глядишь и жизнь наладится. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:36
#11090
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Тут тоже самое..
Кучей нападаете, а толку?
Да потому что элементарно, после Афгана у вас сломлен дух..
От слова Совсем..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:36
#11091
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Цитата:
111:
А с Афганистаном как? А сейчас, как ваши бравые молодцы побежали с Афгана , некого стало бомбить? Вдемятером или сколько там вас в НАТО, на одного?

И это всё ко мне? А как же тет а тет? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:40
#11092
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Цитата:
alex_60:
но ты то не Кустанаец, понаехавший, тебе этого не понять.

--- А сам то откуда?? Краснокордонец!?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:40
#11093
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Цитата:
elektron:
они стали жить лучше. Мож

Кто, Ливия, Ирак , Афганистан или Югославия?
Они лучше стали жить, как вы сбросили на них сотни тонн авиабомб, трусливо так, не встречаясь лицом к лицу?
Ты спроси это у тех, на кого вы сбросили эти бомбы, у их детей .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
#11094
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Цитата:
elektron:
И это всё ко мне? А

Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание..
Ну и заодно и мы..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
#11095
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Цитата:
111:
после Афгана у вас сломлен дух.. От слова Совсем..

ну это совсем детский сад. Это как если я скажу, а у ваших правителей после 30-ти лет. Замки в англии и виллы во франции. А у вас дух сломлен, сидите и наблюдаете. :lol:
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:42
#11096
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:44
#11097
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Цитата:
111:
Это к тебе, потому как ты истинный натовец, хочешь чтобы Россия пала на ваше растерзание.. Ну и заодно и мы..

Марик, иди спать. большего бреда в жизни не слыхивал.
Всего хорошего.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:46
#11098
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:50
#11099
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
260
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 01:57
#11100
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