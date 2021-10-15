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≡ Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки телефон
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42609
Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 15:33
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В линейное отделении полиции на станции Тобол обратился 45-летний житель Акмолинской области. Пассажир в заявлении указал, что гаджет вытащили из-под подушки, пока он спал.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
733
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 15.10.21 - 15:33
#1
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Ну вот,тыщу баксов отдал,чтобы устроится на это место,теперь ещё тыщу,чтобы решить этот вопрос с воровством. Это ж сколько надо "зайцев" перевести,чтобы себе что-то оставалось? :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7842
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 15.10.21 - 16:19
#2
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Никогда такого не было и вот опять. Да, вчкушка?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3658
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 15.10.21 - 16:24
#3
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Такая работа блатная, и так тупо себя повел..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2575
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 15.10.21 - 23:34
#4
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"Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас сверх того и для воровства." Салтыков Щедрин.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10625
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 15.10.21 - 23:42
#5
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Цитата:
111:

Это в прошлом веке она была крутая работа. Поезда гоняли в Киев, и другие города наших соседей. Куча посылок на которых проводники покупали себе машины Изменилось время. Щас зп копейки. Посылки-бизнес умер. Вот старые ушли, новые безтолковые пришли, воруют телефоны у пассажиров
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11687
Re: Проводник поезда КТЖ украл у пассажира из-под подушки...
Отправлено: 16.10.21 - 01:05
#6
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Наверное персонаж в НГ прочитал про мелкопакостных мерзостных жуликов-акимов, подрезающих деревья на улицах города, и решил хоть что-то доступное подрезать в вагоне. :lol:
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