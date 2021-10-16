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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:24
#11056
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интересно тебя повар за придурка не считает? выложи видео, что думает повар о том
что ты фоткаешь еду и накладываешь куда.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2021 - 00:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:27
#11057
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Цитата:
alex_60:
интересно тебя повар

Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..
Че, не спится?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:29
#11058
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И еще ближе..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:29
#11059
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хоккей смотрю.
китай кз третий период один один
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:30
#11060
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Цитата:
maxsaf:
Ооо, поперло

Меня больше другое удивляет:Цитата:
111:
Вы привыкли жить вассалами США, ну живите.. Или вам за честь, быть вассалом у каждого, кто вас приголубит? Ох не знаю.. Вме в мире так переменилось..

Приписывание гражданину, пусть и другой страны. Политику, причём тоже в извращённой форме, целой страны. Как ответчика, вот это ноу хау.
Хотя тут же:
Цитата:
111: Ты можешь не совать к нам между тобой и мной в разговор кого то еще? Или ты без провокаций не можешь вообще?
:lol: 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:31
#11061
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Цитата:
111:
Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..


а, бизнес, я так сразу и понял.
одному сожрать столько невозможно, даже тебе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:33
#11062
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Уже ближе к концовке..
Повар работает вполную..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:36
#11063
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Практически все..
Теперь в хододильник на отстаивание и..
Извольте откушать!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:37
#11064
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Цитата:
elektron:
Приписывание гражданину, пусть и другой страны

То есть, он за правительство не голосовал?
Гнать то не надо..
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:40
#11065
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И попробуй что то вякнуть в защиту России..
Сразу уволят с работы и рога пообламают..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12644
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:43
#11066
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Цитата:
111:
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .

Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:46
#11067
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Цитата:
111:
И попробуй что то вякнуть в защиту России..

Марик, ты только абайке этого не говори, а то поклонником соловьёва или кого ещё сочтёт. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:49
#11068
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Цитата:
elektron:
Марик, ты только абайке этого

Опять..
Может и уиду это не говорить, Йенгу, еще кому то?
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:51
#11069
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Цитата:
maxsaf:
Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))

Исходя из этого, ты за партию войны с Россией и ее союзниками, в том числе и с Казахстаном?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:55
#11070
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Цитата:
111:
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?

ну вот, а абайка говорит, что я одно место за Россию рву, вас не поймёшь, определитесь уже. ;-)
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