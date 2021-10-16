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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:24
интересно тебя повар за придурка не считает? выложи видео, что думает повар о том
что ты фоткаешь еду и накладываешь куда.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2021 - 00:26]
что ты фоткаешь еду и накладываешь куда.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2021 - 00:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:27
Цитата:
Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..
Че, не спится?
alex_60:
интересно тебя повар
интересно тебя повар
Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..
Че, не спится?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:29
хоккей смотрю.
китай кз третий период один один
китай кз третий период один один
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:30
Цитата:
Меня больше другое удивляет:Цитата:
Приписывание гражданину, пусть и другой страны. Политику, причём тоже в извращённой форме, целой страны. Как ответчика, вот это ноу хау.
Хотя тут же:
Цитата:
maxsaf:
Ооо, поперло
Ооо, поперло
Меня больше другое удивляет:Цитата:
111:
Вы привыкли жить вассалами США, ну живите.. Или вам за честь, быть вассалом у каждого, кто вас приголубит? Ох не знаю.. Вме в мире так переменилось..
Вы привыкли жить вассалами США, ну живите.. Или вам за честь, быть вассалом у каждого, кто вас приголубит? Ох не знаю.. Вме в мире так переменилось..
Приписывание гражданину, пусть и другой страны. Политику, причём тоже в извращённой форме, целой страны. Как ответчика, вот это ноу хау.
Хотя тут же:
Цитата:
111: Ты можешь не совать к нам между тобой и мной в разговор кого то еще? Или ты без провокаций не можешь вообще?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:31
Цитата:
а, бизнес, я так сразу и понял.
одному сожрать столько невозможно, даже тебе.
111:
Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..
Да, нанимаю повара, каждый день, ты прав..
а, бизнес, я так сразу и понял.
одному сожрать столько невозможно, даже тебе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:36
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:37
Цитата:
То есть, он за правительство не голосовал?
Гнать то не надо..
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .
elektron:
Приписывание гражданину, пусть и другой страны
Приписывание гражданину, пусть и другой страны
То есть, он за правительство не голосовал?
Гнать то не надо..
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:40
И попробуй что то вякнуть в защиту России..
Сразу уволят с работы и рога пообламают..
Сразу уволят с работы и рога пообламают..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:43
Цитата:
Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))
111:
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .
Если мигрант правильно не голосует, его аыкидывают из страны .
Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:46
Цитата:
Марик, ты только абайке этого не говори, а то поклонником соловьёва или кого ещё сочтёт.
111:
И попробуй что то вякнуть в защиту России..
И попробуй что то вякнуть в защиту России..
Марик, ты только абайке этого не говори, а то поклонником соловьёва или кого ещё сочтёт.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:49
Цитата:
Опять..
Может и уиду это не говорить, Йенгу, еще кому то?
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?
elektron:
Марик, ты только абайке этого
Марик, ты только абайке этого
Опять..
Может и уиду это не говорить, Йенгу, еще кому то?
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:51
Цитата:
Исходя из этого, ты за партию войны с Россией и ее союзниками, в том числе и с Казахстаном?
maxsaf:
Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))
Ну раз тебя не выкинули - ты всегда за Нуротан? ))
Исходя из этого, ты за партию войны с Россией и ее союзниками, в том числе и с Казахстаном?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 00:55
Цитата:
ну вот, а абайка говорит, что я одно место за Россию рву, вас не поймёшь, определитесь уже.
111:
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?
Вы там ненавидящие Россию, все зациклены что ли на абайке?
ну вот, а абайка говорит, что я одно место за Россию рву, вас не поймёшь, определитесь уже.
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