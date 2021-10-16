Отправлено: - 00:30

maxsaf:

Ооо, поперло

111:

Вы привыкли жить вассалами США, ну живите.. Или вам за честь, быть вассалом у каждого, кто вас приголубит? Ох не знаю.. Вме в мире так переменилось..

111: Ты можешь не совать к нам между тобой и мной в разговор кого то еще? Или ты без провокаций не можешь вообще?

Цитата:Меня больше другое удивляет:Цитата:Приписывание гражданину, пусть и другой страны. Политику, причём тоже в извращённой форме, целой страны. Как ответчика, вот это ноу хау.Хотя тут же:Цитата: