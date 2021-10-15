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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:04
Цитата:
Скажи им, чтоб телевизоры свои продали, по которым футбол сейчас смотрят и купили себе соли..
И чтоб в тырнете тут на форуме не сидели, это же они по 4000 тенге платят за него..
А так хоть на пиццу хватило бы, если лень матушка вперед их родилась..
maxsaf:
последний хрен без соли доедают
последний хрен без соли доедают
Скажи им, чтоб телевизоры свои продали, по которым футбол сейчас смотрят и купили себе соли..
И чтоб в тырнете тут на форуме не сидели, это же они по 4000 тенге платят за него..
А так хоть на пиццу хватило бы, если лень матушка вперед их родилась..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:06
Цитата:
Пятница. Все ждут, когда ты уже сменишь одну букву в слове спорт и начнешь репортаШ с домашнего стадиона об очередном матче по литроболу. А abaika95 тоже пьет пиво?
111:
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..
Пятница. Все ждут, когда ты уже сменишь одну букву в слове спорт и начнешь репортаШ с домашнего стадиона об очередном матче по литроболу. А abaika95 тоже пьет пиво?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:51
смотрю дуэтом поют, видать
проняло, приняли близко к сердцу.
обида за друга.как посмели.
так что там с концертом в Астане?
проняло, приняли близко к сердцу.
обида за друга.как посмели.
так что там с концертом в Астане?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:52
Цитата:
Еще в Рудном работаю, надо же как то содержать прекрасную четырехкомнатную квартиру в центре Костаная, которой аж с Канады завидуют..
А кто это Фсе?
[Исправлено: 111, 15.10.2021 - 17:53]
Маркс:
Еще в Рудном работаю, надо же как то содержать прекрасную четырехкомнатную квартиру в центре Костаная, которой аж с Канады завидуют..
А кто это Фсе?
[Исправлено: 111, 15.10.2021 - 17:53]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:59
Цитата:
весь мир завидует тебе.
вся планета.
твоим фото с чердака.
бардаку дома, жареным карасям в три часа ночи.
полторашкам тем более.
да что там, Безос с Маском нервно курят в сторонке. им приходится о таком только мечтать.
у тебя корона есть?
надеюсь золотая, не из фольги.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 18:00]
111:
завидуют
завидуют
весь мир завидует тебе.
вся планета.
твоим фото с чердака.
бардаку дома, жареным карасям в три часа ночи.
полторашкам тем более.
да что там, Безос с Маском нервно курят в сторонке. им приходится о таком только мечтать.
у тебя корона есть?
надеюсь золотая, не из фольги.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 18:00]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:03
Цитата:
Эй, который кроме квартета не лихачит, не я же сказал что ты голодаешь и даже без соли сидишь, твой друган сказал..
Что такая дорогая домашняя еда тебя раздражает..
Ведь целых две три тысячи на день уходит..
alex_60:
весь мир завидует тебе.
весь мир завидует тебе.
Эй, который кроме квартета не лихачит, не я же сказал что ты голодаешь и даже без соли сидишь, твой друган сказал..
Что такая дорогая домашняя еда тебя раздражает..
Ведь целых две три тысячи на день уходит..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:03
Цитата:
maxsaf:
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:04
Даже не нашего земляка упомянул, что тому даже Общага не светит с такой жизнью..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:07
Цитата:
Вчера вас было шестеро..
На одного..
Сегодня еще и писатель ваш нарисовался..
Я же не плачу как некоторые..
alex_60:
смотрю дуэтом
смотрю дуэтом
Вчера вас было шестеро..
На одного..
Сегодня еще и писатель ваш нарисовался..
Я же не плачу как некоторые..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:08
А вообще считаю если тут ничего не заработал, то где то и подавно не сможешь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:23
Привыкли ничего не делать и плевать в потолок от лени..
Ладно я сейчас отдыхаю, но перед этим сделал огромную работу, чтоб собержать не только квартиру, а и семью из пяти человек..
А вы, кроме как потолка и дивана не знаете ничего, потому и бедные и несчастные, завидуете моей еде..
Ладно я сейчас отдыхаю, но перед этим сделал огромную работу, чтоб собержать не только квартиру, а и семью из пяти человек..
А вы, кроме как потолка и дивана не знаете ничего, потому и бедные и несчастные, завидуете моей еде..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7892
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:23
Цитата:
Алекс, тебе местного концерта мало?
Вон смотрю на один коммент по два - три ответа. И это ещё не вечер - только вступление.
После второй полтарашки пойдёт основная часть марлезонского балета.
alex_60:
так что там с концертом в Астане?
так что там с концертом в Астане?
Алекс, тебе местного концерта мало?
Вон смотрю на один коммент по два - три ответа. И это ещё не вечер - только вступление.
После второй полтарашки пойдёт основная часть марлезонского балета.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:26
Цитата:
Там ответ не ему, а максафу, который завидует..
И жалеет всех шестерых человек, что вчера мне писали..
Читай внимательней, с чего началось..
elektron:
Вон смотрю на один коммент по два
Вон смотрю на один коммент по два
Там ответ не ему, а максафу, который завидует..
И жалеет всех шестерых человек, что вчера мне писали..
Читай внимательней, с чего началось..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:28
Да..
Писали еще и с оскорблением.
Спасибо модераторам, хоть пресекли обзывания и оскорбления..
А без этого как то нельзя?
Писали еще и с оскорблением.
Спасибо модераторам, хоть пресекли обзывания и оскорбления..
А без этого как то нельзя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:30
Цивилизованно то разговор вести что, нельзя что ли?
Дискуссию или спор..
Вы же не малолетки какие то..
Дискуссию или спор..
Вы же не малолетки какие то..
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