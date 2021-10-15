Отправлено: - 17:06

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С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..

Цитата:Пятница. Все ждут, когда ты уже сменишь одну букву в слове спорт и начнешь репортаШ с домашнего стадиона об очередном матче по литроболу. А abaika95 тоже пьет пиво?