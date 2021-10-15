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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:04
#10906
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Цитата:
maxsaf:
последний хрен без соли доедают

Скажи им, чтоб телевизоры свои продали, по которым футбол сейчас смотрят и купили себе соли..
И чтоб в тырнете тут на форуме не сидели, это же они по 4000 тенге платят за него..
А так хоть на пиццу хватило бы, если лень матушка вперед их родилась..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:06
#10907
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Цитата:
111:
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..

Пятница. Все ждут, когда ты уже сменишь одну букву в слове спорт и начнешь репортаШ с домашнего стадиона об очередном матче по литроболу. А abaika95 тоже пьет пиво?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:51
#10908
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смотрю дуэтом поют, видать
проняло, приняли близко к сердцу.
обида за друга.как посмели.
так что там с концертом в Астане?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:52
#10909
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Цитата:
Маркс:

Еще в Рудном работаю, надо же как то содержать прекрасную четырехкомнатную квартиру в центре Костаная, которой аж с Канады завидуют..


А кто это Фсе?

[Исправлено: 111, 15.10.2021 - 17:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:59
#10910
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Цитата:
111:
завидуют


весь мир завидует тебе.
вся планета.
твоим фото с чердака.
бардаку дома, жареным карасям в три часа ночи.
полторашкам тем более.
да что там, Безос с Маском нервно курят в сторонке. им приходится о таком только мечтать.
у тебя корона есть?
надеюсь золотая, не из фольги.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 18:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:03
#10911
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Цитата:
alex_60:
весь мир завидует тебе.

Эй, который кроме квартета не лихачит, не я же сказал что ты голодаешь и даже без соли сидишь, твой друган сказал..
Что такая дорогая домашняя еда тебя раздражает..
Ведь целых две три тысячи на день уходит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:03
#10912
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Цитата:
maxsaf:
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:04
#10913
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Даже не нашего земляка упомянул, что тому даже Общага не светит с такой жизнью..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:07
#10914
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Цитата:
alex_60:
смотрю дуэтом

Вчера вас было шестеро..
На одного..
Сегодня еще и писатель ваш нарисовался..
Я же не плачу как некоторые..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:08
#10915
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А вообще считаю если тут ничего не заработал, то где то и подавно не сможешь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:23
#10916
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Привыкли ничего не делать и плевать в потолок от лени..
Ладно я сейчас отдыхаю, но перед этим сделал огромную работу, чтоб собержать не только квартиру, а и семью из пяти человек..
А вы, кроме как потолка и дивана не знаете ничего, потому и бедные и несчастные, завидуете моей еде..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7892
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:23
#10917
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Цитата:
alex_60:
так что там с концертом в Астане?

Алекс, тебе местного концерта мало? :lol:
Вон смотрю на один коммент по два - три ответа. И это ещё не вечер - только вступление.
После второй полтарашки пойдёт основная часть марлезонского балета. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:26
#10918
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Цитата:
elektron:
Вон смотрю на один коммент по два

Там ответ не ему, а максафу, который завидует..
И жалеет всех шестерых человек, что вчера мне писали..
Читай внимательней, с чего началось..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:28
#10919
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Да..
Писали еще и с оскорблением.
Спасибо модераторам, хоть пресекли обзывания и оскорбления..
А без этого как то нельзя?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 18:30
#10920
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Цивилизованно то разговор вести что, нельзя что ли?
Дискуссию или спор..
Вы же не малолетки какие то..
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