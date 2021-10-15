Отправлено: - 18:08

юля елиссева:



Цитата:Госпожа...подскажите пожалуйта, чем вам не угодили антиваксеры??? что вы так нервно реагируете? В каждой статье про прививки есть ваши коменты причем нервные... При чем не конструктивные, а просто эмоции. Статья в тему и меня к примеру тоже давно беспокоит факты изложенные в статье.... Только виноваты по-моему не врачи, а лица принимавшие решения о введении поголовной вакцинации. Мое личное мнение решения были приняты не продуманные и без анализа рисков и последствий. Такое ощущение что все кто принимал решениякак будто соревновались с кем-то по введению мер "противодействия".