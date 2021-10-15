Отправлено: - 14:47

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Журналисты прибежали..

Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..



Цитата:Журналисты прибежалиНикого не обижалиОтгоняли, если кто-то накинетсяИ с колен не поднималиГромко гавкать разрешали:"Гавкай, гавкай, дорогой стоодинадцать!"