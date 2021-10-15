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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 727 из 727«1...725726727
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:50
#10891
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посчитали,
сколько жителю нашей страны, получающему среднестатистический оклад нужно копить.
Так, если откладывать всю сумму – 241 187 тенге,
то на накопление 10 миллионов тенге понадобится три года и пять месяцев.
Но тогда условному казахстанцу придется искать дополнительные средства
на питание, проживание и прочие необходимые траты.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:52
#10892
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но в комментариях пишут что это все брехня,
и средняя зарплата- 500000.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:53
#10893
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Цитата:
111:
так же опустился на колени и начал гавкать..


началось в деревне утро.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:56
#10894
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Культурный человек — это образованный, воспитанный,
толерантный, интеллигентный, ответственный.
Он уважает себя и окружающих. ...
Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание
и достоинства в любых жизненных ситуациях.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 13:54
#10895
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Через несколько минут начнет играть Тобол М (дублирующий состав) с Женисом. Вторая лига.
Прямая трансляция по ссылке:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:05
#10896
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Цитата:
serg kost:

____И жок зрителей! И кому он нужен , такой*футбол* ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:45
#10897
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Что то Радченко не могу найти
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:47
#10898
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Цитата:
111:
Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..

Журналисты прибежали
Никого не обижали
Отгоняли, если кто-то накинется
И с колен не поднимали
Громко гавкать разрешали:
"Гавкай, гавкай, дорогой стоодинадцать!"
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:49
#10899
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Цитата:
Гога:

Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
254
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 15:04
#10900
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Цитата:
serg kost:
Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят


А на комментаторе экономят что ли? Раньше Виталий Лисицких неплохо вел репортажи
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:08
#10901
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На матчах второй лиги комментаторы не работают. Только объявляют состав, голы и замены.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10548
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:40
#10902
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Цитата:
Маркс:
Журналисты прибежали

Журналисты прибежали
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов
Наговаривай
Новую медаль дадим
За заслуги,перед
Графоманией
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:46
#10903
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Цитата:
Маркс:
Журналисты прибежали

Что, на большее вдохновения не было?
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:56
#10904
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Цитата:
abaika95:
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов

Отвечает Маркс сурово:
Где ты видишь Иванова?
Есть в аптеках порошок
Ты сходи туда, дружок

Этот самый порошок
Избавляет хорошо
И от глюков мозговых
И от личностей двойных
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 17:00
#10905
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Цитата:
maxsaf:
Им даже общага не светит,

Ну что, отдал свой канадский дом бичам?
Или продай его, отдай бабки нашим бомжам, которых я домашней едой провоцирую..
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