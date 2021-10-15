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≡  Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42609
Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи
Отправлено: 15.10.21 - 16:29
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Учителей не должны привлекать к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, напомнили в МОН. Учителя могут сообщить о нарушении своих прав по телефонам горячей линии департаментов образования.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7842
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:29
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10548
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:36
#2
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Гражданского журналиста заело
Несите нового,от этого больше ничего внятного не услышим))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3592
Re: Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о...
Отправлено: 15.10.21 - 16:44
#3
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