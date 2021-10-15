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≡ "Кодовая фраза - сделай пять или шесть" - В сбыте героина и создании ОПГ обвиняют жителей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42609
"Кодовая фраза - сделай пять или шесть" - В сбыте героина и создании ОПГ обвиняют жителей Костаная
Отправлено: 15.10.21 - 16:19
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Согласно материалам дела, подсудимых задержали 12 августа 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности. На момент задержания при освидетельствовании у троих из них установлен факт употребления опиоидов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
464
Re: "Кодовая фраза - сделай пять или шесть" - В сбыте...
Отправлено: 15.10.21 - 16:19
#1
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Цитата:
Подсудимая Полина Титовец в период с января по 12 августа 2020 года создала и руководила ОПГ, состоящей из жителей Костаная,

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Ну никогда такого не было и вот опять...
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