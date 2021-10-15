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Согласно статистики Минздрава, на начало вакцинации 10 февраля 2021 года с начала коронавирусной эпопеи 26 марта 2020 года \"ковид-страшный и ужасный\" за 321 день - унёс жизни 2621 казахстанцев, а переболело 198 086 человек. На 15 октября после начала вакцинации привито двумя прививками 6 983 073 человека ииии.... за 247 дней умерло 9051 казахстанцев, заболело 792 375 человек.