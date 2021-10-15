Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42609
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно статистики Минздрава, на начало вакцинации 10 февраля 2021 года с начала коронавирусной эпопеи 26 марта 2020 года \"ковид-страшный и ужасный\" за 321 день - унёс жизни 2621 казахстанцев, а переболело 198 086 человек. На 15 октября после начала вакцинации привито двумя прививками 6 983 073 человека ииии.... за 247 дней умерло 9051 казахстанцев, заболело 792 375 человек.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2270
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, когда уже этих антиваксеров будут привлекать к уголовной ответственности? Зачем НГ весь этот бред печатает?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS