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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:50
посчитали,
сколько жителю нашей страны, получающему среднестатистический оклад нужно копить.
Так, если откладывать всю сумму – 241 187 тенге,
то на накопление 10 миллионов тенге понадобится три года и пять месяцев.
Но тогда условному казахстанцу придется искать дополнительные средства
на питание, проживание и прочие необходимые траты.
сколько жителю нашей страны, получающему среднестатистический оклад нужно копить.
Так, если откладывать всю сумму – 241 187 тенге,
то на накопление 10 миллионов тенге понадобится три года и пять месяцев.
Но тогда условному казахстанцу придется искать дополнительные средства
на питание, проживание и прочие необходимые траты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:52
но в комментариях пишут что это все брехня,
и средняя зарплата- 500000.
и средняя зарплата- 500000.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:53
Цитата:
началось в деревне утро.
111:
так же опустился на колени и начал гавкать..
так же опустился на колени и начал гавкать..
началось в деревне утро.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:56
Культурный человек — это образованный, воспитанный,
толерантный, интеллигентный, ответственный.
Он уважает себя и окружающих. ...
Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание
и достоинства в любых жизненных ситуациях.
толерантный, интеллигентный, ответственный.
Он уважает себя и окружающих. ...
Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание
и достоинства в любых жизненных ситуациях.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 13:54
Через несколько минут начнет играть Тобол М (дублирующий состав) с Женисом. Вторая лига.
Прямая трансляция по ссылке:
Прямая трансляция по ссылке:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3893
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:05
Цитата:
____И жок зрителей! И кому он нужен , такой*футбол* ?
serg kost:
____И жок зрителей! И кому он нужен , такой*футбол* ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:45
Что то Радченко не могу найти
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:47
Цитата:
Журналисты прибежали
Никого не обижали
Отгоняли, если кто-то накинется
И с колен не поднимали
Громко гавкать разрешали:
"Гавкай, гавкай, дорогой стоодинадцать!"
111:
Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..
Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..
Журналисты прибежали
Никого не обижали
Отгоняли, если кто-то накинется
И с колен не поднимали
Громко гавкать разрешали:
"Гавкай, гавкай, дорогой стоодинадцать!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 14:49
Цитата:
Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят
Гога:
Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 254
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 15:04
Цитата:
А на комментаторе экономят что ли? Раньше Виталий Лисицких неплохо вел репортажи
serg kost:
Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят
Есть и зрители с обеих команд. И барабаны гремят
А на комментаторе экономят что ли? Раньше Виталий Лисицких неплохо вел репортажи
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:08
На матчах второй лиги комментаторы не работают. Только объявляют состав, голы и замены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10548
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:40
Цитата:
Журналисты прибежали
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов
Наговаривай
Новую медаль дадим
За заслуги,перед
Графоманией
Маркс:
Журналисты прибежали
Журналисты прибежали
Журналисты прибежали
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов
Наговаривай
Новую медаль дадим
За заслуги,перед
Графоманией
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:46
Цитата:
Что, на большее вдохновения не было?
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..
Маркс:
Журналисты прибежали
Журналисты прибежали
Что, на большее вдохновения не было?
С тебя будет больше толку, если будешь обсуждать баскетбол, поддерживая хоть какую то дискуссию со своими старичками..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 16:56
Цитата:
Отвечает Маркс сурово:
Где ты видишь Иванова?
Есть в аптеках порошок
Ты сходи туда, дружок
Этот самый порошок
Избавляет хорошо
И от глюков мозговых
И от личностей двойных
abaika95:
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов
Марксу новое заданье дали
Гавкай, гавкай, Иванов
Отвечает Маркс сурово:
Где ты видишь Иванова?
Есть в аптеках порошок
Ты сходи туда, дружок
Этот самый порошок
Избавляет хорошо
И от глюков мозговых
И от личностей двойных
-
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