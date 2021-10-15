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≡ Средняя зарплата в Казахстане превысила 257 тысяч тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42604
Средняя зарплата в Казахстане превысила 257 тысяч тенге
Отправлено: 15.10.21 - 14:30
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По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сентябре 2021 года составила 257 030 тенге. В августе она составляла 256 455 тенге
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3070
Re: Средняя зарплата в Казахстане превысила 257 тысяч тенге
Отправлено: 15.10.21 - 14:30
#1
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Весь нормальный мир измеряет медианную зп, а мы среднюю...
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
21
Средняя зарплата в Казахстане превысила 257 тысяч тенге
Отправлено: 15.10.21 - 14:48
#2
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