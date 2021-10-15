Отправлено: - 12:08

maxsaf:

Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь

Цитата:Хех..Ух ты..Грета Тунберг..Во как тебя омереканцы заставили плясать то..Полагаю ты все свое отдал бедным с Африки?