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≡ Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42603
Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году
Отправлено: 15.10.21 - 11:23
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В 2022 году казахстанцев ждут 245 рабочих и 120 выходных дней. Причем большинство праздничных выходных будут длиться по 3-4 дня. Обратите внимание, в 2022 году будет два переноса выходных, из-за которых казахстанцам придется работать в субботу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Re: Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году
Отправлено: 15.10.21 - 11:23
#1
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5го и 6го января могли бы тоже отдыхать..
Как вариант и 18го или 19го, когда в прорубь идешь..
Потом же согреться надо, ну и отдохнуть денек..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Re: Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году
Отправлено: 15.10.21 - 12:42
#2
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это расписание для акиматчиков и бюджетников.
они сильно устают и им надо много отдыхать.
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