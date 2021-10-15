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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:07
#10876
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Цитата:
111:
Кидая сюда картинки вкусной и здоровой пищи?

Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:08
#10877
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Цитата:
maxsaf:
Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь

Хех..
Ух ты..
Грета Тунберг..
Во как тебя омереканцы заставили плясать то..
Полагаю ты все свое отдал бедным с Африки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:10
#10878
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Цитата:
maxsaf:
а ты своими хатами хвастаешься. Ну

О какая зависть..
Тот, у кого есть хата в небольшом городишке Костанай, теперь должен отдать ее вашим бандам из афроамериканцев?
Жги как говорится Есчо!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:19
#10879
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Цитата:
maxsaf:
последний хрен без соли доедают

Кого то постоянно пытаетесь учить..
Для начала научите своих жен Щи варить!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:22
#10880
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Тут смотрю великий спор идёт кто больше лодку раскачивает а лодка даже не вкурсе что ее качают))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:24
#10881
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Цитата:
maxsaf:
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат.

Смотрю вокруг
Ниразу не видел тех кто хрен без соли доедает
Ну кроме бродяг
У вас друзья в Казахстане голодают?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:24
#10882
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Цитата:
maxsaf:
последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь

Так..
Это я провоцирую едой здешних форумчан получается, которые что то том без соли доедают?
Эти люди, которые на меня кидаются, кидаются от голода что ли?
Ну..
Буду знать, что не только у не нашего нет денег, чтобы даже тараканов потравить..
Кстати о тараканах..
А может это просто разгильдяйство и антисанитария, а не безденежье?
Почему таким я обязан заработав квартиру, ее и отдавать?
Чтоб они ее пропили и жили дальше себе с тараканами не только снимая хаты, а и с тараканами в душЕ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:27
#10883
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Цитата:
maxsaf:
А вы наоборот выступаете за форсирование вытеснения всего русского, тем самым приближая начало украинского сценария

А что на Украине тема клином сошлась?)
Может я хочу эстонский сценарий
Чето Россия ниче Эстонии предъявить не может,почему?)
Русские там страдают без гражданства же,но в Росиию упорно не возвращаются)) и тест на знание языка не сдают))
Упорные)) или упоротые
Цитата:
maxsaf:
Если заварушка начнется - мы будем знать, кто ее форсировал

Очень важная информация о том что вы с женой будете знать))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:29
#10884
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Цитата:
maxsaf:
последний хрен без соли доедают, а

То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую?
Тот же салат под шубой?
А, понятно..
У них текут слюнки и они от обиды ими давятся?
А кто тогда в очередях тут рядом стоит в додо пица и на шаурмячной на трассе, скупая их по 3000 за штуку?
Там стоят бедные?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:29
#10885
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Кстати если провести опрос среди форумчан то окажется что хрен без соли доедает один не земляк
И своего угла у него нет кстати))
Но всервоно Казахстан виноват
Потомучто не дал образование человеку и денег в дорогу чтобы он там себе мог квартиру купить))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:31
#10886
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Цитата:
111:
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?

Это Макс за всех обиделся))
Ему дома манты не готовят
Одни пончики и то он из не по назначению употребляет))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:39
#10887
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Цитата:
111:
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?

Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты их откушиваешь и не скрываешь этого. Такие, как ты, убивают селедку ради шуб.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:40
#10888
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опять побежишь жаловаться скоро,
с воплями -миня обижают плохие..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:45
#10889
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может поговорим о концерте в Астане?
кто там был и что делал в туалете?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:46
#10890
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Цитата:
Маркс:
Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты

Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..
Уже прогресс..
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