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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:07
Цитата:
Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат.
111:
Кидая сюда картинки вкусной и здоровой пищи?
Кидая сюда картинки вкусной и здоровой пищи?
Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:08
Цитата:
Хех..
Ух ты..
Грета Тунберг..
Во как тебя омереканцы заставили плясать то..
Полагаю ты все свое отдал бедным с Африки?
maxsaf:
Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь
Это и многое другое. Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь
Хех..
Ух ты..
Грета Тунберг..
Во как тебя омереканцы заставили плясать то..
Полагаю ты все свое отдал бедным с Африки?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:10
Цитата:
О какая зависть..
Тот, у кого есть хата в небольшом городишке Костанай, теперь должен отдать ее вашим бандам из афроамериканцев?
Жги как говорится Есчо!
maxsaf:
а ты своими хатами хвастаешься. Ну
а ты своими хатами хвастаешься. Ну
О какая зависть..
Тот, у кого есть хата в небольшом городишке Костанай, теперь должен отдать ее вашим бандам из афроамериканцев?
Жги как говорится Есчо!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:19
Цитата:
Кого то постоянно пытаетесь учить..
Для начала научите своих жен Щи варить!
maxsaf:
последний хрен без соли доедают
последний хрен без соли доедают
Кого то постоянно пытаетесь учить..
Для начала научите своих жен Щи варить!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:22
Тут смотрю великий спор идёт кто больше лодку раскачивает а лодка даже не вкурсе что ее качают))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:24
Цитата:
Смотрю вокруг
Ниразу не видел тех кто хрен без соли доедает
Ну кроме бродяг
У вас друзья в Казахстане голодают?))
maxsaf:
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат.
Посмотри вокруг, много народу рядом последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь. Им даже общага не светит, а ты своими хатами хвастаешься. Ну это до поры, до времени. Еще раскулачивать прийдут, вилами в дверь постучат.
Смотрю вокруг
Ниразу не видел тех кто хрен без соли доедает
Ну кроме бродяг
У вас друзья в Казахстане голодают?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:24
Цитата:
Так..
Это я провоцирую едой здешних форумчан получается, которые что то том без соли доедают?
Эти люди, которые на меня кидаются, кидаются от голода что ли?
Ну..
Буду знать, что не только у не нашего нет денег, чтобы даже тараканов потравить..
Кстати о тараканах..
А может это просто разгильдяйство и антисанитария, а не безденежье?
Почему таким я обязан заработав квартиру, ее и отдавать?
Чтоб они ее пропили и жили дальше себе с тараканами не только снимая хаты, а и с тараканами в душЕ?
maxsaf:
последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь
последний хрен без соли доедают, а ты их провоцируешь
Так..
Это я провоцирую едой здешних форумчан получается, которые что то том без соли доедают?
Эти люди, которые на меня кидаются, кидаются от голода что ли?
Ну..
Буду знать, что не только у не нашего нет денег, чтобы даже тараканов потравить..
Кстати о тараканах..
А может это просто разгильдяйство и антисанитария, а не безденежье?
Почему таким я обязан заработав квартиру, ее и отдавать?
Чтоб они ее пропили и жили дальше себе с тараканами не только снимая хаты, а и с тараканами в душЕ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:27
Цитата:
А что на Украине тема клином сошлась?)
Может я хочу эстонский сценарий
Чето Россия ниче Эстонии предъявить не может,почему?)
Русские там страдают без гражданства же,но в Росиию упорно не возвращаются)) и тест на знание языка не сдают))
Упорные)) или упоротые
Цитата:
Очень важная информация о том что вы с женой будете знать))
maxsaf:
А вы наоборот выступаете за форсирование вытеснения всего русского, тем самым приближая начало украинского сценария
А вы наоборот выступаете за форсирование вытеснения всего русского, тем самым приближая начало украинского сценария
А что на Украине тема клином сошлась?)
Может я хочу эстонский сценарий
Чето Россия ниче Эстонии предъявить не может,почему?)
Русские там страдают без гражданства же,но в Росиию упорно не возвращаются)) и тест на знание языка не сдают))
Упорные)) или упоротые
Цитата:
maxsaf:
Если заварушка начнется - мы будем знать, кто ее форсировал
Если заварушка начнется - мы будем знать, кто ее форсировал
Очень важная информация о том что вы с женой будете знать))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:29
Цитата:
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую?
Тот же салат под шубой?
А, понятно..
У них текут слюнки и они от обиды ими давятся?
А кто тогда в очередях тут рядом стоит в додо пица и на шаурмячной на трассе, скупая их по 3000 за штуку?
Там стоят бедные?
maxsaf:
последний хрен без соли доедают, а
последний хрен без соли доедают, а
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую?
Тот же салат под шубой?
А, понятно..
У них текут слюнки и они от обиды ими давятся?
А кто тогда в очередях тут рядом стоит в додо пица и на шаурмячной на трассе, скупая их по 3000 за штуку?
Там стоят бедные?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:29
Кстати если провести опрос среди форумчан то окажется что хрен без соли доедает один не земляк
И своего угла у него нет кстати))
Но всервоно Казахстан виноват
Потомучто не дал образование человеку и денег в дорогу чтобы он там себе мог квартиру купить))
И своего угла у него нет кстати))
Но всервоно Казахстан виноват
Потомучто не дал образование человеку и денег в дорогу чтобы он там себе мог квартиру купить))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:31
Цитата:
Это Макс за всех обиделся))
Ему дома манты не готовят
Одни пончики и то он из не по назначению употребляет))
111:
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?
Это Макс за всех обиделся))
Ему дома манты не готовят
Одни пончики и то он из не по назначению употребляет))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:39
Цитата:
Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты их откушиваешь и не скрываешь этого. Такие, как ты, убивают селедку ради шуб.
111:
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?
То есть для форумчан приготовить манты или салат, или пиццу, из недорогих ингредиентов,это такое раздорогое блюдо, что я их этим провоцирую? Тот же салат под шубой?
Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты их откушиваешь и не скрываешь этого. Такие, как ты, убивают селедку ради шуб.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:40
опять побежишь жаловаться скоро,
с воплями -миня обижают плохие..
с воплями -миня обижают плохие..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:45
может поговорим о концерте в Астане?
кто там был и что делал в туалете?
кто там был и что делал в туалете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.10.21 - 12:46
Цитата:
Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..
Уже прогресс..
Маркс:
Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты
Ты не только провоцируешь, еще и постоянно демонстрируешь свое крайне жестокое обращение с животными и рыбами. Ты
Журналисты прибежали..
Хорошо хоть сегодня не опускаешься в оскорблениях, как некоторые, требуя чтобы я так же опустился на колени и начал гавкать..
Уже прогресс..
-
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