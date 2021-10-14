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Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42602
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
Что происходит на рынке дизтоплива? Почему повышаются цены? И почему Казахстан не может себя обеспечить топливом? Tengrinews.kz задали несколько насущных вопросов эксперту нефтегазового рынка - экономисту Сергею Смирнову.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13626
Re: Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин...
они ими будут владеть вечно..
они ими будут владеть вечно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 22:42
История о том как сами себя на***ли
Жил был пекарь
И пёк он для своих детей прекрасные тортики
Тортики по себестоимости выходили очень дешёвые чем у соседей
Все в округе слюнями исходили по его тортам
Пекарь решил воспользоваться случаем и начать принимать заказы на продажу
Дело пошло
Деньги полились
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть
Детки плакали и возмущались,просили ещё
Но Почти все уходило в продажу
Делать больше тортиков чтобы угощать детей пекарь уже не мог
Над ним висел огромный заказ на свадьбу соседей
И его надо было быстро исполнить
Чтоже делать?
Ай иногда можно побаловать детей и брать торты из соседних пекарень
Приходит пекарь к соседу и спрашивает тортик
Тот достает тортик изготовленный самим пекарем два дня назад
Только продает его уже по удвоеной цене этому же пекарю
Делать нечего,придется брать,дети совсем от рук отбились
На выходе сосед окликает пекаря
-Эй...слушай..ты действительно такой наивный или реально дуралей?
-Не понял ты к чему это?.ответил пекарь
-Ну заказ у тебя сделали огромный нарочно...чтобы ты запарился его готовить и на долгое время не выходил из кухни..пока в это время все соседи распродадут твои же ранее купленные тортики в три дорого...они навариваются на тебе же,пока ты продаешь свой товар по дешевке и при этом ещё дети у тебя голодные и тебе приходится покупать для них свои же торты...ты наивный или дурак?
-хм выдохнул пекарь...просто у меня это...выхода к океану нет....
Конец.
Жил был пекарь
И пёк он для своих детей прекрасные тортики
Тортики по себестоимости выходили очень дешёвые чем у соседей
Все в округе слюнями исходили по его тортам
Пекарь решил воспользоваться случаем и начать принимать заказы на продажу
Дело пошло
Деньги полились
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть
Детки плакали и возмущались,просили ещё
Но Почти все уходило в продажу
Делать больше тортиков чтобы угощать детей пекарь уже не мог
Над ним висел огромный заказ на свадьбу соседей
И его надо было быстро исполнить
Чтоже делать?
Ай иногда можно побаловать детей и брать торты из соседних пекарень
Приходит пекарь к соседу и спрашивает тортик
Тот достает тортик изготовленный самим пекарем два дня назад
Только продает его уже по удвоеной цене этому же пекарю
Делать нечего,придется брать,дети совсем от рук отбились
На выходе сосед окликает пекаря
-Эй...слушай..ты действительно такой наивный или реально дуралей?
-Не понял ты к чему это?.ответил пекарь
-Ну заказ у тебя сделали огромный нарочно...чтобы ты запарился его готовить и на долгое время не выходил из кухни..пока в это время все соседи распродадут твои же ранее купленные тортики в три дорого...они навариваются на тебе же,пока ты продаешь свой товар по дешевке и при этом ещё дети у тебя голодные и тебе приходится покупать для них свои же торты...ты наивный или дурак?
-хм выдохнул пекарь...просто у меня это...выхода к океану нет....
Конец.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10623
Re: Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 23:52
Цитата:
С какого года забыли? Уже лет 30 после развала СССР критическая ситуация на рынке хоть ГСМ ,хоть продуктов, хоть чего. Пора привыкнуть) начинайте уже раслаблятся и покупать сегодня самые дорогие яйца потому-что они завтра ещё будут дороже при любом раскладе газа или нефти на мировом рынке)
С начала октября в Казахстане заговорили о критической ситуации на рынке дизтоплива.
С какого года забыли? Уже лет 30 после развала СССР критическая ситуация на рынке хоть ГСМ ,хоть продуктов, хоть чего. Пора привыкнуть) начинайте уже раслаблятся и покупать сегодня самые дорогие яйца потому-что они завтра ещё будут дороже при любом раскладе газа или нефти на мировом рынке)
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 00:20
Цитата:
Попробуй на зажигалке,хотя бы тонн 5 груза перевезти и поймёшь для чего дизель нужен,а что касается легковых то тот кто поездил на дизеле ,наверно на бензин больше не сядет.
alex_60:
те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин... они ими будут владеть вечно..
те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин... они ими будут владеть вечно..
Попробуй на зажигалке,хотя бы тонн 5 груза перевезти и поймёшь для чего дизель нужен,а что касается легковых то тот кто поездил на дизеле ,наверно на бензин больше не сядет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13626
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 09:06
с бензином вроде проблем нет.
и очередей.
цена не повысилась.
зимнего и летнего бензина тоже нет.
и нет таких забот.
а вот у трактористов да,всегда заботы,
но солярки нет, то зима пришла..
[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 11:02]
и очередей.
цена не повысилась.
зимнего и летнего бензина тоже нет.
и нет таких забот.
а вот у трактористов да,всегда заботы,
но солярки нет, то зима пришла..
[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 11:02]
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 10:11
Цитата:
Для коммерческого транспорта кроме дизеля нет альтернативы.
alex_60:
с бензинов вроде проблем нет.
с бензинов вроде проблем нет.
Для коммерческого транспорта кроме дизеля нет альтернативы.
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 10:17
Цитата:
Неправильная сказка,дети пекаря который целыми днями печёт торты ,жрать их не будут ,потому что приедается.
abaika95:
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть Детки плакали и возмущались,просили ещё
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть Детки плакали и возмущались,просили ещё
Неправильная сказка,дети пекаря который целыми днями печёт торты ,жрать их не будут ,потому что приедается.
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