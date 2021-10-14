Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+8°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42602
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что происходит на рынке дизтоплива? Почему повышаются цены? И почему Казахстан не может себя обеспечить топливом? Tengrinews.kz задали несколько насущных вопросов эксперту нефтегазового рынка - экономисту Сергею Смирнову.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13626
Re: Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин...
они ими будут владеть вечно..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 22:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История о том как сами себя на***ли
Жил был пекарь
И пёк он для своих детей прекрасные тортики
Тортики по себестоимости выходили очень дешёвые чем у соседей
Все в округе слюнями исходили по его тортам
Пекарь решил воспользоваться случаем и начать принимать заказы на продажу
Дело пошло
Деньги полились
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть
Детки плакали и возмущались,просили ещё
Но Почти все уходило в продажу
Делать больше тортиков чтобы угощать детей пекарь уже не мог
Над ним висел огромный заказ на свадьбу соседей
И его надо было быстро исполнить
Чтоже делать?
Ай иногда можно побаловать детей и брать торты из соседних пекарень
Приходит пекарь к соседу и спрашивает тортик
Тот достает тортик изготовленный самим пекарем два дня назад
Только продает его уже по удвоеной цене этому же пекарю
Делать нечего,придется брать,дети совсем от рук отбились
На выходе сосед окликает пекаря
-Эй...слушай..ты действительно такой наивный или реально дуралей?
-Не понял ты к чему это?.ответил пекарь
-Ну заказ у тебя сделали огромный нарочно...чтобы ты запарился его готовить и на долгое время не выходил из кухни..пока в это время все соседи распродадут твои же ранее купленные тортики в три дорого...они навариваются на тебе же,пока ты продаешь свой товар по дешевке и при этом ещё дети у тебя голодные и тебе приходится покупать для них свои же торты...ты наивный или дурак?
-хм выдохнул пекарь...просто у меня это...выхода к океану нет....
Конец.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10623
Re: Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 23:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С начала октября в Казахстане заговорили о критической ситуации на рынке дизтоплива.

С какого года забыли? Уже лет 30 после развала СССР критическая ситуация на рынке хоть ГСМ ,хоть продуктов, хоть чего. Пора привыкнуть) начинайте уже раслаблятся и покупать сегодня самые дорогие яйца потому-что они завтра ещё будут дороже при любом раскладе газа или нефти на мировом рынке)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8139
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 00:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин... они ими будут владеть вечно..

Попробуй на зажигалке,хотя бы тонн 5 груза перевезти и поймёшь для чего дизель нужен,а что касается легковых то тот кто поездил на дизеле ,наверно на бензин больше не сядет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13626
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 09:06
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с бензином вроде проблем нет.
и очередей.
цена не повысилась.
зимнего и летнего бензина тоже нет.
и нет таких забот.
а вот у трактористов да,всегда заботы,
но солярки нет, то зима пришла..

[Исправлено: alex_60, 15.10.2021 - 11:02]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8139
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 10:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с бензинов вроде проблем нет.

Для коммерческого транспорта кроме дизеля нет альтернативы.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8139
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 15.10.21 - 10:17
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть Детки плакали и возмущались,просили ещё

Неправильная сказка,дети пекаря который целыми днями печёт торты ,жрать их не будут ,потому что приедается.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS