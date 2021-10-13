Re: С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на...

Отправлено: - 09:03

про газеты и подписку..

в подьезде кто то видать работает в организации..

в его почтовом ящике как то скопилось куча газет..

посмотрел ради интереса- газета одна-

"На страже" называется.республиканская. 8 страниц.

полностью русскоязычная.

еженедельная.

издатель -медиацентр ОВД РК.

в газете ни капли рекламы, довольно интересная,

текущие дела,история..красочные фото.

но человек газету не забирает и не читает.

не думаю что его несколько месяцев нет.