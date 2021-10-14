Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ

Отправлено: - 22:42

История о том как сами себя на***ли

Жил был пекарь

И пёк он для своих детей прекрасные тортики

Тортики по себестоимости выходили очень дешёвые чем у соседей

Все в округе слюнями исходили по его тортам

Пекарь решил воспользоваться случаем и начать принимать заказы на продажу

Дело пошло

Деньги полились

Только вот теперь своим детям оставалось от тортиков совсем чучуть

Детки плакали и возмущались,просили ещё

Но Почти все уходило в продажу

Делать больше тортиков чтобы угощать детей пекарь уже не мог

Над ним висел огромный заказ на свадьбу соседей

И его надо было быстро исполнить

Чтоже делать?

Ай иногда можно побаловать детей и брать торты из соседних пекарень

Приходит пекарь к соседу и спрашивает тортик

Тот достает тортик изготовленный самим пекарем два дня назад

Только продает его уже по удвоеной цене этому же пекарю

Делать нечего,придется брать,дети совсем от рук отбились

На выходе сосед окликает пекаря

-Эй...слушай..ты действительно такой наивный или реально дуралей?

-Не понял ты к чему это?.ответил пекарь

-Ну заказ у тебя сделали огромный нарочно...чтобы ты запарился его готовить и на долгое время не выходил из кухни..пока в это время все соседи распродадут твои же ранее купленные тортики в три дорого...они навариваются на тебе же,пока ты продаешь свой товар по дешевке и при этом ещё дети у тебя голодные и тебе приходится покупать для них свои же торты...ты наивный или дурак?

-хм выдохнул пекарь...просто у меня это...выхода к океану нет....

Конец.