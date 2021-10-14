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≡ Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42601
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
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Об этом сообщил заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ в ходе брифинга. Организованная группа за денежное вознаграждение выдавала бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД. При этом в действительности водители никаких тестов не сдавали.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10622
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 23:28
#15
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Ну Во-первых это не водители покупали результаты экзаменов. А я не знаю кто .
Водители ходили в досааф и учились там месяца три на категорию ВС. Потом через много лет сново ходили ну уже не в досааф а в учкомбинат на категорию D и сдавали экзамен и вождение. Потом через несколько лет опять ходили , и опять сдвали экзамен и вождение на категорию E. Тогда сдавали не просто вождение а надо было сложным способом, сдать назад под углом в ворота . И когда все уже позади и все экзамены и тесты сданы. И стоишь у ГАИ с радостью ждешь права. Выходит сотрудник и говорит, ребята- профи ,хотите вам категорию А нарисуем на правах для красоты? Да говорят будущие профи) с вас 3 копейки на коньяк и вопрос закрыт.
Это корупция? Думаю нет. Это красиво и по человечески. !
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