Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...

Отправлено: - 23:28

Ну Во-первых это не водители покупали результаты экзаменов. А я не знаю кто .

Водители ходили в досааф и учились там месяца три на категорию ВС. Потом через много лет сново ходили ну уже не в досааф а в учкомбинат на категорию D и сдавали экзамен и вождение. Потом через несколько лет опять ходили , и опять сдвали экзамен и вождение на категорию E. Тогда сдавали не просто вождение а надо было сложным способом, сдать назад под углом в ворота . И когда все уже позади и все экзамены и тесты сданы. И стоишь у ГАИ с радостью ждешь права. Выходит сотрудник и говорит, ребята- профи ,хотите вам категорию А нарисуем на правах для красоты? Да говорят будущие профи) с вас 3 копейки на коньяк и вопрос закрыт.

Это корупция? Думаю нет. Это красиво и по человечески. !