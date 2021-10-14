Отправлено: - 22:20

111:

Жаль что некоторые только так в интернетную жизнь входят, что выйти уже просто невозможно..

111:

Да, я затмил тебя за каких то пару недель..

Цитата:Нафига вернулся, некоторый? ))Цитата:Звезда