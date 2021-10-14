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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:19
#10846
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Цитата:
111:
Определенно мне кажется что соображаю получше некоторых других, даде напившись сока..

111 завязывай стока пива пить
Сделай передых месяца на полтора
Чтобы у организма успел выработаться свой иммунитет так сказать))
Меньше дозы тогда понадобится))
А то по 4 полтлрашки
Перебор..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:20
#10847
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Цитата:
111:
Жаль что некоторые только так в интернетную жизнь входят, что выйти уже просто невозможно..

Нафига вернулся, некоторый? ))

Цитата:
111:
Да, я затмил тебя за каких то пару недель..

Звезда :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:22
#10848
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Цитата:
Добринцофф:
Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело. Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.

Ему нельзя чтобы тут украинский сценарий повторился
У него мама тут и друзья остались))
Он за них так тут печется что постоянно орет что всех кто за казахский язык выступает надо посадить,казнить,люстрировать))
Вообщем настоящий украинец))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:24
#10849
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Что-то седня все что-ли выпимши тут ?
Добринцов всегда рассудительный сорвался на старых пе**ах и канадце))
Птица вон вообще вся красная
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:25
#10850
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Цитата:
Монгол Шуудан:

Никогда не пейте даже десятую толику того, что пью я..
Иначе я вас перелопачу по полной, будучи выпимшим..
Ну и радуйтесь, что я не желаю побеждать то, что мне нужно..
Ибо потом , с чем , с каким материалом мне работать...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:28
#10851
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Цитата:
abaika95:
У него мама тут и друзья остались

---- Счас ответка придет ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:30
#10852
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Цитата:
111:

--- Рыбу где покупаешь?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:30
#10853
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Цитата:
Гога:
Счас ответка придет

За что ответка? За правду?
Если ему обидно то я его успокою
У меня тоже мама тут и друзья))
квиты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:33
#10854
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Цитата:
Гога:
Рыбу где покупаешь?

Купил в Смайле, в Марте, там отдел как два дня работает, пока нормальную же рыбу продают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:35
#10855
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Цитата:
abaika95:
то по 4 полтлрашки Перебор..

Думаю нет, мне то хорошо..
До остальных типа Отто Урмаса или канадца, мне делов нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:38
#10856
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Думаю последняя..
Это сок если что..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:39
#10857
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Цитата:
111:
Купил в Смайле

---- Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:43
#10858
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Цитата:
Гога:
Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??

Все хочу у тебя спросить, про Радченко, это мол нормальный, сгонять пока не получается, каждый день на Рудный стартуем, но, я не забыл твоего пожелания, проверю конечно, расскажу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:46
#10859
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Ох как хорошо..
Наверно это кайф, какой чувствуют наркоши, вкалывая в себя по две дозы героина..
На халяву..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 23:01
#10860
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Цитата:
111:
Все хочу у тебя спросить, про Радченко

--- Мне нравилось. Щука , жерех ,змееголов -- горячего копчения. Иногда - мойва. Может Добринцофф у него берет что-то нибудь ??
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