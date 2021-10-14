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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:19
Цитата:
111 завязывай стока пива пить
Сделай передых месяца на полтора
Чтобы у организма успел выработаться свой иммунитет так сказать))
Меньше дозы тогда понадобится))
А то по 4 полтлрашки
Перебор..
111:
Определенно мне кажется что соображаю получше некоторых других, даде напившись сока..
Определенно мне кажется что соображаю получше некоторых других, даде напившись сока..
111 завязывай стока пива пить
Сделай передых месяца на полтора
Чтобы у организма успел выработаться свой иммунитет так сказать))
Меньше дозы тогда понадобится))
А то по 4 полтлрашки
Перебор..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:20
Цитата:
Нафига вернулся, некоторый? ))
Цитата:
Звезда
111:
Жаль что некоторые только так в интернетную жизнь входят, что выйти уже просто невозможно..
Жаль что некоторые только так в интернетную жизнь входят, что выйти уже просто невозможно..
Нафига вернулся, некоторый? ))
Цитата:
111:
Да, я затмил тебя за каких то пару недель..
Да, я затмил тебя за каких то пару недель..
Звезда
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:22
Цитата:
Ему нельзя чтобы тут украинский сценарий повторился
У него мама тут и друзья остались))
Он за них так тут печется что постоянно орет что всех кто за казахский язык выступает надо посадить,казнить,люстрировать))
Вообщем настоящий украинец))
Добринцофф:
Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело. Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело. Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
Ему нельзя чтобы тут украинский сценарий повторился
У него мама тут и друзья остались))
Он за них так тут печется что постоянно орет что всех кто за казахский язык выступает надо посадить,казнить,люстрировать))
Вообщем настоящий украинец))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:24
Что-то седня все что-ли выпимши тут ?
Добринцов всегда рассудительный сорвался на старых пе**ах и канадце))
Птица вон вообще вся красная
Добринцов всегда рассудительный сорвался на старых пе**ах и канадце))
Птица вон вообще вся красная
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:25
Цитата:
Никогда не пейте даже десятую толику того, что пью я..
Иначе я вас перелопачу по полной, будучи выпимшим..
Ну и радуйтесь, что я не желаю побеждать то, что мне нужно..
Ибо потом , с чем , с каким материалом мне работать...
Монгол Шуудан:
Никогда не пейте даже десятую толику того, что пью я..
Иначе я вас перелопачу по полной, будучи выпимшим..
Ну и радуйтесь, что я не желаю побеждать то, что мне нужно..
Ибо потом , с чем , с каким материалом мне работать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:28
Цитата:
---- Счас ответка придет
abaika95:
У него мама тут и друзья остались
У него мама тут и друзья остались
---- Счас ответка придет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:30
Цитата:
--- Рыбу где покупаешь?
111:
--- Рыбу где покупаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:30
Цитата:
За что ответка? За правду?
Если ему обидно то я его успокою
У меня тоже мама тут и друзья))
квиты
Гога:
Счас ответка придет
Счас ответка придет
За что ответка? За правду?
Если ему обидно то я его успокою
У меня тоже мама тут и друзья))
квиты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:33
Цитата:
Купил в Смайле, в Марте, там отдел как два дня работает, пока нормальную же рыбу продают
Гога:
Рыбу где покупаешь?
Рыбу где покупаешь?
Купил в Смайле, в Марте, там отдел как два дня работает, пока нормальную же рыбу продают
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:35
Цитата:
Думаю нет, мне то хорошо..
До остальных типа Отто Урмаса или канадца, мне делов нет..
abaika95:
то по 4 полтлрашки Перебор..
то по 4 полтлрашки Перебор..
Думаю нет, мне то хорошо..
До остальных типа Отто Урмаса или канадца, мне делов нет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:38
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:39
Цитата:
---- Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??
111:
Купил в Смайле
Купил в Смайле
---- Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:43
Цитата:
Все хочу у тебя спросить, про Радченко, это мол нормальный, сгонять пока не получается, каждый день на Рудный стартуем, но, я не забыл твоего пожелания, проверю конечно, расскажу
Гога:
Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??
Всегда на Складской брал , у Радченко. Интересно , работает ещё??
Все хочу у тебя спросить, про Радченко, это мол нормальный, сгонять пока не получается, каждый день на Рудный стартуем, но, я не забыл твоего пожелания, проверю конечно, расскажу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 22:46
Ох как хорошо..
Наверно это кайф, какой чувствуют наркоши, вкалывая в себя по две дозы героина..
На халяву..
Наверно это кайф, какой чувствуют наркоши, вкалывая в себя по две дозы героина..
На халяву..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 23:01
Цитата:
--- Мне нравилось. Щука , жерех ,змееголов -- горячего копчения. Иногда - мойва. Может Добринцофф у него берет что-то нибудь ??
111:
Все хочу у тебя спросить, про Радченко
Все хочу у тебя спросить, про Радченко
--- Мне нравилось. Щука , жерех ,змееголов -- горячего копчения. Иногда - мойва. Может Добринцофф у него берет что-то нибудь ??
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