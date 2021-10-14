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≡ Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42600
Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Рудном
Отправлено: 14.10.21 - 20:42
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Несчастный случай произошел сегодня, 14 октября. На место происшествия прибыли полицейские, которые и установили последовательность событий со слов сожителя пострадавшей.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
463
Re: Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Рудном
Отправлено: 14.10.21 - 20:42
#1
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Цитата:
- Он пояснил, что после распития спиртного она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе, в результате чего женщина и упала,

Источник:


Эй, жизнь моя жестянка!!!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота!

Этот человек подходит под категорию лиц, подходящих под госпрограмму для переселения соотечественников в Россию зачем было удерживать?
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