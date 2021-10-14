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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43454 - Он пояснил, что после распития спиртного она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе, в результате чего женщина и упала,Источник:

Цитата:Эй, жизнь моя жестянка!!!А ну ее в болото!Живу я как поганкаА мне летать,А мне летать,А мне летать охота!Этот человек подходит под категорию лиц, подходящих под госпрограмму для переселения соотечественников в Россию зачем было удерживать?