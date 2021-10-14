Re: «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная...

Отправлено: - 20:19

Предвижу гневные проповеди по поводу этой сделки. Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда одинокие старики проживают свой век в одиночестве, в то время, когда их дети еще живы. Просто детям стало «не до них». И не все понимают, что дети обязаны ухаживать и содержать немощных своих родителей. И что дальше ожидает Николая? Дочь которая бросила на произвол судьбы своего беспомощного отца прискакала за наследством? Теперь отправить его в дом престарелых и продаст квартиру!

В мусульманских странах с сильными исламскими устоями вообще не наблюдаются Дома престарелых. Почему это происходит? Есть ряд причин, почему мусульмане уважают своих родителей. Этому послужили многие изречения пророка, сказанные им в отношении родителей, и безусловно Священная книга мусульман – Коран, где заповеди о родителях содержат глубокий смысл.

Например, пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Позор, позор и ещё раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и (по причине их почитания) не войдёт в Рай!» - передано имамом Муслимом.

Мусульмане осведомлены, что достижение счастья на земле кроется в добром отношении к родителям и их почитании.

Поэтому если мы с вами хотим быть счастливыми, то необходимо вспомнить о родителях и выполнить перед ними свой долг – начать уважать и почитать их!