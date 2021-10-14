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≡ «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная судился со своим пасынком. Виноват во всем квартирный вопрос
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42600
«Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная судился со своим пасынком. Виноват во всем квартирный вопрос
Отправлено: 14.10.21 - 14:40
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13 октября в Костанайском городском суде завершилось рассмотрение иска пенсионера Николая СОЛДАТЕНКО. Он требовал признать незаконным договор дарения собственной квартиры пасынку Сержану НАЗАРГАЛИЕВУ, настаивая, что тот ввел одинокого пенсионера в заблуждение.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22972
Re: «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная...
Отправлено: 14.10.21 - 14:40
#1
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А может ли С.Назаргалиев,
быть пасынком - Н.Солдатенко?... 8-) :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
732
Re: «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная...
Отправлено: 14.10.21 - 15:41
#2
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22972
«Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная судился со своим пасынком. Виноват во всем квартирный вопрос
Отправлено: 14.10.21 - 15:46
#3
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
463
Re: «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная...
Отправлено: 14.10.21 - 20:19
#4
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Предвижу гневные проповеди по поводу этой сделки. Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда одинокие старики проживают свой век в одиночестве, в то время, когда их дети еще живы. Просто детям стало «не до них». И не все понимают, что дети обязаны ухаживать и содержать немощных своих родителей. И что дальше ожидает Николая? Дочь которая бросила на произвол судьбы своего беспомощного отца прискакала за наследством? Теперь отправить его в дом престарелых и продаст квартиру!
В мусульманских странах с сильными исламскими устоями вообще не наблюдаются Дома престарелых. Почему это происходит? Есть ряд причин, почему мусульмане уважают своих родителей. Этому послужили многие изречения пророка, сказанные им в отношении родителей, и безусловно Священная книга мусульман – Коран, где заповеди о родителях содержат глубокий смысл.
Например, пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Позор, позор и ещё раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и (по причине их почитания) не войдёт в Рай!» - передано имамом Муслимом.
Мусульмане осведомлены, что достижение счастья на земле кроется в добром отношении к родителям и их почитании.
Поэтому если мы с вами хотим быть счастливыми, то необходимо вспомнить о родителях и выполнить перед ними свой долг – начать уважать и почитать их!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7891
«Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная судился со своим пасынком. Виноват во всем квартирный вопрос
Отправлено: 14.10.21 - 20:40
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
«Позор, позор и ещё раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и (по причине их почитания) не войдёт в Рай!»

Переведите пожалуйста, в чём позор увидеть старость своих родителей?
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