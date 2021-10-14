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≡ Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42600
Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
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Что происходит на рынке дизтоплива? Почему повышаются цены? И почему Казахстан не может себя обеспечить топливом? Tengrinews.kz задали несколько насущных вопросов эксперту нефтегазового рынка - экономисту Сергею Смирнову.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13619
Re: Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
Отправлено: 14.10.21 - 20:07
#1
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те у кого машины с дизелем, являются обладателями вечных машин...
они ими будут владеть вечно..
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