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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 722 из 722«1...720721722
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:52
#10816
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Цитата:
alex_60:
не нравится

Мне то все нравится.
Просто ты сам первый цепляешь людей, а потом говоришь мол сам начал он..
Это Алекс не первый раз.
Ты и про Колоколову меня зацепил, начал врать.
Зачем?
Тебе поскандалить охота?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:54
#10817
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Ни с того ни с сего начал говорить про концерт и что Колоколова меня не приглашала..
Зачем тебе личные наши с ней отношения?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:56
#10818
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И это было некрасиво, в день ее смерти практически..
Потом говоришь не нравится, ищи другие берега .
Эх вы..
Ничего святого для вас что ли тут не осталось..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13616
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:56
#10819
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Цитата:
111:
Мне то все нравится.


тогда не ной, не ври, не провоцируй,
не жалуйся в конце концов на каждом шагу. обижают его блин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:00
#10820
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Цитата:
urmas:
вы настоящий затоболец .

Он не настоящий?
Он просто ник как ты что ли?
Он реальный человек и его давно все знают и магазины его и имя и тд..
Зачем зная, что он тебе на такие выпады не ответит, исподтишка тут его обзывать, потом переправлять и обзывать так скадем мягче, но вме равно оскорблять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:02
#10821
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Цитата:
alex_60:
тогда не ной, не ври, не провоцируй

Хм..
Чем я тебя вообще спровоцировал, и что я тебе сказал, что ты в день смерти Колоколовой начал нести про нее и про меня какую то чушь, о чем мы писали в личке?
Вот скажи, чем или каким образом?
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:05
#10822
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Цитата:
111:
Он не настоящий? Он просто ник как ты что ли?

Не вам,существо, об этом судить...
Вас тута не спросили...

[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:12
#10823
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Можешь не говорить ничего.
Как всегда.
Просто не нужно потом обвинять и говорить ищи мол другие берега.
Это форум, лишь часть нашей жизни, но отнюдь не вся жизнь..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:13
#10824
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Цитата:
urmas:
Мне всегда казалось.что ,вы настоящий затоболец . А нет увы ... Лишь худшая форма наших затобольских традиций...

Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:18
#10825
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Дома смотрю засиделись..
На улицу даже не выйти..
А там хорошо..
Людей много..
Тепло..

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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:21
#10826
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Цитата:
Добринцофф:
Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?

Не удосужился,при советах.
Хотите это обсудить?
Можно и померятся пиписьками...
Но , на всякий случай -я древней,но не слабей... ;-)

[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:21
#10827
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Цитата:
Добринцофф:
твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме

К какой теме? Казахского языка что-ли? Так это я выходит вас учить его заставляю? Не Абайка, а я? )


Цитата:
Добринцофф:
представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.

Наоборот, был очень рад. Жаль только, что тот смылся, и теперь готовит издалека для вас правый сектор, небесную сотню. Я ничего не готовлю. ;-)

Цитата:
Добринцофф:
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.

Ну скоро и вас выпхнут за границу - и тоже сможете издалека наблюдать за всем происходящим :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:24
#10828
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Осень, вам бы прочь от земли
Там, где в море ваша печаль,
Осень темная даль....

Ну для кого как.
А мне хорошо..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:25
#10829
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О, пошли угрозы..
Обострение осеннее?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:28
#10830
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Цитата:
urmas:
Хотите это обсудить?

Спасибо не интересно
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