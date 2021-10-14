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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:52
Цитата:
Мне то все нравится.
Просто ты сам первый цепляешь людей, а потом говоришь мол сам начал он..
Это Алекс не первый раз.
Ты и про Колоколову меня зацепил, начал врать.
Зачем?
Тебе поскандалить охота?
alex_60:
не нравится
не нравится
Мне то все нравится.
Просто ты сам первый цепляешь людей, а потом говоришь мол сам начал он..
Это Алекс не первый раз.
Ты и про Колоколову меня зацепил, начал врать.
Зачем?
Тебе поскандалить охота?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:54
Ни с того ни с сего начал говорить про концерт и что Колоколова меня не приглашала..
Зачем тебе личные наши с ней отношения?
Зачем тебе личные наши с ней отношения?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:56
И это было некрасиво, в день ее смерти практически..
Потом говоришь не нравится, ищи другие берега .
Эх вы..
Ничего святого для вас что ли тут не осталось..
Потом говоришь не нравится, ищи другие берега .
Эх вы..
Ничего святого для вас что ли тут не осталось..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13616
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 18:56
Цитата:
тогда не ной, не ври, не провоцируй,
не жалуйся в конце концов на каждом шагу. обижают его блин.
111:
Мне то все нравится.
Мне то все нравится.
тогда не ной, не ври, не провоцируй,
не жалуйся в конце концов на каждом шагу. обижают его блин.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:00
Цитата:
Он не настоящий?
Он просто ник как ты что ли?
Он реальный человек и его давно все знают и магазины его и имя и тд..
Зачем зная, что он тебе на такие выпады не ответит, исподтишка тут его обзывать, потом переправлять и обзывать так скадем мягче, но вме равно оскорблять?
urmas:
вы настоящий затоболец .
вы настоящий затоболец .
Он не настоящий?
Он просто ник как ты что ли?
Он реальный человек и его давно все знают и магазины его и имя и тд..
Зачем зная, что он тебе на такие выпады не ответит, исподтишка тут его обзывать, потом переправлять и обзывать так скадем мягче, но вме равно оскорблять?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:02
Цитата:
Хм..
Чем я тебя вообще спровоцировал, и что я тебе сказал, что ты в день смерти Колоколовой начал нести про нее и про меня какую то чушь, о чем мы писали в личке?
Вот скажи, чем или каким образом?
alex_60:
тогда не ной, не ври, не провоцируй
тогда не ной, не ври, не провоцируй
Хм..
Чем я тебя вообще спровоцировал, и что я тебе сказал, что ты в день смерти Колоколовой начал нести про нее и про меня какую то чушь, о чем мы писали в личке?
Вот скажи, чем или каким образом?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:05
Цитата:
Не вам,существо, об этом судить...
Вас тута не спросили...
[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:11]
111:
Он не настоящий? Он просто ник как ты что ли?
Он не настоящий? Он просто ник как ты что ли?
Не вам,существо, об этом судить...
Вас тута не спросили...
[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:12
Можешь не говорить ничего.
Как всегда.
Просто не нужно потом обвинять и говорить ищи мол другие берега.
Это форум, лишь часть нашей жизни, но отнюдь не вся жизнь..
Как всегда.
Просто не нужно потом обвинять и говорить ищи мол другие берега.
Это форум, лишь часть нашей жизни, но отнюдь не вся жизнь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:13
Цитата:
Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?
urmas:
Мне всегда казалось.что ,вы настоящий затоболец . А нет увы ... Лишь худшая форма наших затобольских традиций...
Мне всегда казалось.что ,вы настоящий затоболец . А нет увы ... Лишь худшая форма наших затобольских традиций...
Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:18
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:21
Цитата:
Не удосужился,при советах.
Хотите это обсудить?
Можно и померятся пиписьками...
Но , на всякий случай -я древней,но не слабей...
[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:23]
Добринцофф:
Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?
Ну,а вы я так понимаю,почётный гражданин ЗТБ никак не меньше?
Не удосужился,при советах.
Хотите это обсудить?
Можно и померятся пиписьками...
Но , на всякий случай -я древней,но не слабей...
[Исправлено: urmas, 14.10.2021 - 19:23]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:21
Цитата:
К какой теме? Казахского языка что-ли? Так это я выходит вас учить его заставляю? Не Абайка, а я? )
Цитата:
Наоборот, был очень рад. Жаль только, что тот смылся, и теперь готовит издалека для вас правый сектор, небесную сотню. Я ничего не готовлю.
Цитата:
Ну скоро и вас выпхнут за границу - и тоже сможете издалека наблюдать за всем происходящим
Добринцофф:
твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме
твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме
К какой теме? Казахского языка что-ли? Так это я выходит вас учить его заставляю? Не Абайка, а я? )
Цитата:
Добринцофф:
представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.
представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.
Наоборот, был очень рад. Жаль только, что тот смылся, и теперь готовит издалека для вас правый сектор, небесную сотню. Я ничего не готовлю.
Цитата:
Добринцофф:
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
Ну скоро и вас выпхнут за границу - и тоже сможете издалека наблюдать за всем происходящим
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:24
Осень, вам бы прочь от земли
Там, где в море ваша печаль,
Осень темная даль....
Ну для кого как.
А мне хорошо..
Там, где в море ваша печаль,
Осень темная даль....
Ну для кого как.
А мне хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:25
О, пошли угрозы..
Обострение осеннее?
Обострение осеннее?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 19:28
Цитата:
Спасибо не интересно
urmas:
Хотите это обсудить?
Хотите это обсудить?
Спасибо не интересно
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