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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:33
#10786
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Цитата:
Добринцофф:
любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос

Странно..
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?



[Исправлено: 111, 14.10.2021 - 13:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:45
#10787
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Цитата:
maxsaf:
111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели

Эх..
Чувствуется некая зависть..
За всю жизнь тут тебя никто так и не заметил, ну только если в роли провокатора..
А тут, кто то после отпуска пришел и уже на коне..
То есть делает что то независимое, свое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:53
#10788
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Лучше бы поддержали того же уида, который уже и рубрику открыл, свой так сказать сын..
С низов..
Вам тут кроме устраивания каких то нервотрепок что то хоть интересно на сайте?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:59
#10789
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Цитата:
alex_60:
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло

Продукты и рост цен на них-это всё таки актульно и волнует многих,а вот кому интересно ,что солнце встало\село\пошёл готовиться ко сну, я не знаю.
Или может ты предлагаешь мне вступиться в клуб старых пердунов и дни напролёт соревноваться в умении облить помоями товарища,так мне это неинтересно да и времени свободного столько нет.

[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2021 - 14:16]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:03
#10790
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Цитата:
maxsaf:
Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас,

Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22967
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:12
#10791
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Цитата:
Добринцофф:
Продукты и рост цен на низ-это всё таки актульно и волнует многих,

Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф... :lol: :oops:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4673
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:50
#10792
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НУ хоть сегодня веселенько на форуме.. Тьфу-тьфу не сглазить!!!
И, кстати, православных - с Праздником Покров день Пресвятой Богородицы!!!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:02
#10793
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Цитата:
Добринцофф:
мне вступиться в клуб


вступи для начала в кружок
изучения русского языка
а то смотрю что то слабовато совсем
у тебя с ним .
хотя просмотру ночного дурдомшоу
это не мешает конечно.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:15]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:04
#10794
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плакса ноет и ноет,пытается вызвать
сочувствие окружающих..
завидует спокойному общению других.
никто его не любит..как же так..
остается ныть и ныть.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:17]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:06
#10795
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Цитата:
Добринцофф:
да и времени свободного столько нет.


чем же ты занят?
складская-магазин-складская.
жизнь...
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:07
#10796
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Цитата:
drakon:
Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф..


он в твой клуб не хочет вступать.
а ты с ним согласен.
каг таг?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22967
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:12
#10797
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Цитата:
alex_60:
он в твой клуб не хочет вступать.

Не хочет, не надо.Не заставляю... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:13
#10798
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Цитата:
111:
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?

- Что за троица на фотке?
- Это типа Атос, Портос и Арамис.
- Ну а где их Д'артаньян?
- Так Д'артаньян фоткает и выкладывает на форум.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:14
#10799
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Цитата:
drakon:
Не хочет, не надо.Не заставляю...


просился слезно поди,но ты жестко ответит-нет.
нос не дорос мол.
жизненного опыта мало..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:23
#10800
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Ну пока, мой ставший родным за 20 лет Рудный..

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