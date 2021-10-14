Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:33
Цитата:
Странно..
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?
[Исправлено: 111, 14.10.2021 - 13:40]
Добринцофф:
любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос
любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос
Странно..
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?
[Исправлено: 111, 14.10.2021 - 13:40]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:45
Цитата:
Эх..
Чувствуется некая зависть..
За всю жизнь тут тебя никто так и не заметил, ну только если в роли провокатора..
А тут, кто то после отпуска пришел и уже на коне..
То есть делает что то независимое, свое..
maxsaf:
111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели
111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели
Эх..
Чувствуется некая зависть..
За всю жизнь тут тебя никто так и не заметил, ну только если в роли провокатора..
А тут, кто то после отпуска пришел и уже на коне..
То есть делает что то независимое, свое..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:53
Лучше бы поддержали того же уида, который уже и рубрику открыл, свой так сказать сын..
С низов..
Вам тут кроме устраивания каких то нервотрепок что то хоть интересно на сайте?
С низов..
Вам тут кроме устраивания каких то нервотрепок что то хоть интересно на сайте?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 13:59
Цитата:
Продукты и рост цен на них-это всё таки актульно и волнует многих,а вот кому интересно ,что солнце встало\село\пошёл готовиться ко сну, я не знаю.
Или может ты предлагаешь мне вступиться в клуб старых пердунов и дни напролёт соревноваться в умении облить помоями товарища,так мне это неинтересно да и времени свободного столько нет.
[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2021 - 14:16]
alex_60:
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло
Продукты и рост цен на них-это всё таки актульно и волнует многих,а вот кому интересно ,что солнце встало\село\пошёл готовиться ко сну, я не знаю.
Или может ты предлагаешь мне вступиться в клуб старых пердунов и дни напролёт соревноваться в умении облить помоями товарища,так мне это неинтересно да и времени свободного столько нет.
[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2021 - 14:16]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:03
Цитата:
Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
maxsaf:
Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас,
Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас,
Да куда уж тебе до них,ты низшее звено,твоя участь неустанно подогревать интерес к этой теме,представляю как ты расстроился когда всё пошло не по плану и и на Куата завели дело.
Ведь как было бы здорово сидеть за границей наблюдать здесь украинский сценарий.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:12
Цитата:
Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф...
Добринцофф:
Продукты и рост цен на низ-это всё таки актульно и волнует многих,
Продукты и рост цен на низ-это всё таки актульно и волнует многих,
Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4673
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 14:50
НУ хоть сегодня веселенько на форуме.. Тьфу-тьфу не сглазить!!!
И, кстати, православных - с Праздником Покров день Пресвятой Богородицы!!!
И, кстати, православных - с Праздником Покров день Пресвятой Богородицы!!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:02
Цитата:
вступи для начала в кружок
изучения русского языка
а то смотрю что то слабовато совсем
у тебя с ним .
хотя просмотру ночного дурдомшоу
это не мешает конечно.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:15]
Добринцофф:
мне вступиться в клуб
мне вступиться в клуб
вступи для начала в кружок
изучения русского языка
а то смотрю что то слабовато совсем
у тебя с ним .
хотя просмотру ночного дурдомшоу
это не мешает конечно.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:04
плакса ноет и ноет,пытается вызвать
сочувствие окружающих..
завидует спокойному общению других.
никто его не любит..как же так..
остается ныть и ныть.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:17]
сочувствие окружающих..
завидует спокойному общению других.
никто его не любит..как же так..
остается ныть и ныть.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 15:17]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:06
Цитата:
чем же ты занят?
складская-магазин-складская.
жизнь...
Добринцофф:
да и времени свободного столько нет.
да и времени свободного столько нет.
чем же ты занят?
складская-магазин-складская.
жизнь...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:07
Цитата:
он в твой клуб не хочет вступать.
а ты с ним согласен.
каг таг?
drakon:
Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф..
Да, согласен, с вами, тов.Добринцофф..
он в твой клуб не хочет вступать.
а ты с ним согласен.
каг таг?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:12
Цитата:
Не хочет, не надо.Не заставляю...
alex_60:
он в твой клуб не хочет вступать.
он в твой клуб не хочет вступать.
Не хочет, не надо.Не заставляю...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:13
Цитата:
- Что за троица на фотке?
- Это типа Атос, Портос и Арамис.
- Ну а где их Д'артаньян?
- Так Д'артаньян фоткает и выкладывает на форум.
111:
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?
Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?
- Что за троица на фотке?
- Это типа Атос, Портос и Арамис.
- Ну а где их Д'артаньян?
- Так Д'артаньян фоткает и выкладывает на форум.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:14
Цитата:
просился слезно поди,но ты жестко ответит-нет.
нос не дорос мол.
жизненного опыта мало..
drakon:
Не хочет, не надо.Не заставляю...
Не хочет, не надо.Не заставляю...
просился слезно поди,но ты жестко ответит-нет.
нос не дорос мол.
жизненного опыта мало..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 15:23
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать