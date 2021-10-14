Отправлено: - 13:33

Добринцофф:

любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос

[Исправлено: 111, 14.10.2021 - 13:40]

Цитата:Странно..Ты не боишься вызвать справедливый гнев беззубых, хотя и опытных и настырных старичков из Совета Старейшин форума?