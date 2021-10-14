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≡ Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42595
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
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Об этом сообщил заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ в ходе брифинга. Организованная группа за денежное вознаграждение выдавала бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД. При этом в действительности водители никаких тестов не сдавали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7839
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2113
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:39
#2
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По логике: у тех кто таким образом получил водительское удостоверение, надо их изьять и наказать.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22961
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:55
#3
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Ну никак - без воровства?
Страна - воров... :-o
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