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≡ Карантин в Казахстане: 5 важных решений приняли на заседании МВК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42595
Карантин в Казахстане: 5 важных решений приняли на заседании МВК
Отправлено: 14.10.21 - 09:58
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На заседании МВК сообщили, что в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации. Также озвучили, когда начнется ревакцинация населения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Карантин в Казахстане: 5 важных решений приняли на заседании МВК
Отправлено: 14.10.21 - 09:58
#1
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//За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30 процентов//

как отпустят,на 80 процентов возрастет.
было у нас уже 30 на область в день,после 90,
потом за двести скакнуло.

///лидеров проекта ASHYQ - до 05:00 часов;///

да,полиции работы мало,скучно им , ночных драк,выстрелов..
снова захотелось..

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 09:59]
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
92
Re: Карантин в Казахстане: 5 важных решений приняли на заседании...
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
#2
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С Филиппинами, Монголией и Эстонией есть взаимное признание паспортов вакцинации, а с Россией, чьи вакцины мы себе вкололи - нет. Абсурд. Или те, кто продаёт ПЦР или является владельцами лабораторий, имеют настолько сильное влияние в верхушке власти? И ещё, РФ пропускает брата из РК к брату в РФ вместе с членами его семьи, а вот мы, Казахстан, пропускаем только брата к брату. Сын с супругой не может посетить своих родителей в РК, так как его супруга не является родственницей его родителей. Але, вы чего там курите?
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