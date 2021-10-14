Re: Карантин в Казахстане: 5 важных решений приняли на заседании...

Отправлено: - 12:31

С Филиппинами, Монголией и Эстонией есть взаимное признание паспортов вакцинации, а с Россией, чьи вакцины мы себе вкололи - нет. Абсурд. Или те, кто продаёт ПЦР или является владельцами лабораторий, имеют настолько сильное влияние в верхушке власти? И ещё, РФ пропускает брата из РК к брату в РФ вместе с членами его семьи, а вот мы, Казахстан, пропускаем только брата к брату. Сын с супругой не может посетить своих родителей в РК, так как его супруга не является родственницей его родителей. Але, вы чего там курите?