Re: Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают...

Отправлено: - 11:01

Девочку шести лет приводят в школу. На собеседовании её спрашивают, сколько она знает времен года… Девочка на минутку задумывается — и уверенно говорит:

— Шесть!..

Директор тактично ей намекает:

— А если подумать?.. Ну, подумай…

Девочка снова на мгновение зависает — и говорит:

— Честное слово, больше не помню... Шесть!..

Директор выразительно смотрит на побагровевшую мамашу девочки, покашливает и отправляет их на минуточку в коридор...

Там мама возмущенно спрашивает дочку :

— Ну, Лена, и что это было?!

— Мама, мама... — со слезами на глазах отвечает дочка, — я и правда не помню больше никаких «Времен года», кроме Вивальди, Гайдна, Пьяццола, Лусье, Чайковского и Глазунова!..

Мама:

– Лена! А Десятников, а Кейдж!?