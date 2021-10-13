Re: Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают...

Отправлено: - 17:13

Да бросьте вы придумывать. Например в моем доме всегда была забота о ближнем. Кошки, собаки , однажды сынок пришёл с рыбалки с друзьями и несколько рыбок ещё живых. Так я его пристыдил, зачем он живодёрничает. Так он отнес назад в речку и с тех пор ни рыбалки, ни охоты. Так и тут. Что видят дети в семье как губка впитывает и отдает тоже самое...