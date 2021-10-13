Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • Ю, 1.74 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают специальное тестирование
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42594
Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают специальное тестирование
Отправлено: 13.10.21 - 15:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С октября этого года в Казахстане начинает работать служба Qabilet. Как будет действовать система выявления способностей, на брифинге рассказала заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3526
Re: Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают...
Отправлено: 13.10.21 - 15:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сколько будет стоить это тестирование, чтобы отдать свое чадо уже с 10ти лет учиться на чиновника виайпи класса..
Опять как по мановению волшебной палочки, дети этих чиновников и олигархов окажутся очень умнее остальных..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4868
Re: Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают...
Отправлено: 13.10.21 - 17:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бросьте вы придумывать. Например в моем доме всегда была забота о ближнем. Кошки, собаки , однажды сынок пришёл с рыбалки с друзьями и несколько рыбок ещё живых. Так я его пристыдил, зачем он живодёрничает. Так он отнес назад в речку и с тех пор ни рыбалки, ни охоты. Так и тут. Что видят дети в семье как губка впитывает и отдает тоже самое...
Профайл Посетить вебсайт
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
783
Re: Диагностика талантов: 10-11-летним школьникам предлагают...
Отправлено: 14.10.21 - 10:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще -то всегда этим занимался школьный психолог. Какая проблема написать 10 тестовых вопросов и организовать их прохождение ребенком? Но это не наш путь? Надо образовать службу, набрать 9 этажей сотрудников в столице и на местах, получать солидную з/плату годами, при том, что в сельских школах еще туалеты на улицах
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS