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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 719 из 719«1...717718719
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:39
#10771
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Цитата:
maxsaf:
Этимология Происходит от сущ. эксгибиционизм, далее от франц. exhibitionnisme, из ст.-франц. exhibicion «показ, демонстрация», далее из лат. exhibeo (exhibēre) «выставлять, показывать» Значение: 2. тот, кто отличается эксгибиционизмом, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению.


а че, так можно что ли?
в общественных местах.
выставлять ,показывать.
это же не этично,это показатель низкой культуры.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:41
#10772
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я думаю, будет все нормально.


оптимизм никогда не помешает.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
21
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:44
#10773
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В психушку под конвоем 2 полицейских привезли пожилую женщину. Она орала как резанная, про короновирус, пользу и вред вакцинации. Будьте осторожны, за это уже зарывают!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:44
#10774
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думаю все таки два с половиной года это немало..
сразу войти в социум невозможно.
поэтому это- выставлять,показывать..

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 09:49]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:46
#10775
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя?


вопрос риторический..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:48
#10776
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Терористы не рождаются сами по себе. Кто то же их финансирует!


тому кто это выгодно.тот и финансирует.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8130
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:59
#10777
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а кому-нибудь ещё, кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя

Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.
В любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:02
#10778
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Цитата:
Добринцофф:
Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.


наверное первый раз такое увидел...
тогда конечно .
у тебя то все с магазина..
попроси пусть в личку тебе отправляет завтрак ,обед и ужин.
а лучше камеру- и тебе в личку трансляция 24/7.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:06]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
21
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:17
#10779
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:23
#10780
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Цитата:
Добринцофф:
или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.

Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас, Руза, и прочие антишовики-антиманкурты. Если бы не они - нечего было бы и раздувать ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:26
#10781
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Цитата:
Добринцофф:
В любом случае это поинтереснее

111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели. Ну поздравляю, заслужили :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:39
#10782
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Цитата:
maxsaf: Ну поздравляю, заслужили


мало.
дневное дурдомшоу надо от автора ночного...
на складской Добринцову скучно.
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло,
надо же расширять познание мира.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:41]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:42
#10783
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Цитата:
alex_60:
дневное дурдомшоу надо.

Эх, ему бы напарника, чтоб наперегонки фотки фигачили, кто что сьел и какой после каждого блюда стул :lol:
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1584
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:42
#10784
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.

Главное, чтобы он на еде остановился, дальше не прогрессировал. Мало ли, может там в правилах не все щекотливые моменты описаны и запрещены.
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