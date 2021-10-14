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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:39
Цитата:
а че, так можно что ли?
в общественных местах.
выставлять ,показывать.
это же не этично,это показатель низкой культуры.
maxsaf:
Этимология Происходит от сущ. эксгибиционизм, далее от франц. exhibitionnisme, из ст.-франц. exhibicion «показ, демонстрация», далее из лат. exhibeo (exhibēre) «выставлять, показывать» Значение: 2. тот, кто отличается эксгибиционизмом, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению.
Этимология Происходит от сущ. эксгибиционизм, далее от франц. exhibitionnisme, из ст.-франц. exhibicion «показ, демонстрация», далее из лат. exhibeo (exhibēre) «выставлять, показывать» Значение: 2. тот, кто отличается эксгибиционизмом, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению.
а че, так можно что ли?
в общественных местах.
выставлять ,показывать.
это же не этично,это показатель низкой культуры.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:41
Цитата:
оптимизм никогда не помешает.
Доктор СИЗШ:
Я думаю, будет все нормально.
Я думаю, будет все нормально.
оптимизм никогда не помешает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:44
В психушку под конвоем 2 полицейских привезли пожилую женщину. Она орала как резанная, про короновирус, пользу и вред вакцинации. Будьте осторожны, за это уже зарывают!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:44
думаю все таки два с половиной года это немало..
сразу войти в социум невозможно.
поэтому это- выставлять,показывать..
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 09:49]
сразу войти в социум невозможно.
поэтому это- выставлять,показывать..
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 09:49]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:46
Цитата:
вопрос риторический..
Уже не ваш земляк:
кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя?
кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя?
вопрос риторический..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:48
Цитата:
тому кто это выгодно.тот и финансирует.
Доктор СИЗШ:
Терористы не рождаются сами по себе. Кто то же их финансирует!
Терористы не рождаются сами по себе. Кто то же их финансирует!
тому кто это выгодно.тот и финансирует.
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 8130
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 09:59
Цитата:
Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.
В любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.
Уже не ваш земляк:
Интересно, а кому-нибудь ещё, кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя
Интересно, а кому-нибудь ещё, кроме Дракона, интересны фотографии жратвы одного пользователя
Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.
В любом случае это поинтереснее будет чем читать как несколько старых пе....в выясняют отношения,или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:02
Цитата:
наверное первый раз такое увидел...
тогда конечно .
у тебя то все с магазина..
попроси пусть в личку тебе отправляет завтрак ,обед и ужин.
а лучше камеру- и тебе в личку трансляция 24/7.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:06]
Добринцофф:
Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.
Манты,лапша,пица и всё это не просто с магазина,а сделанное своим руками.
наверное первый раз такое увидел...
тогда конечно .
у тебя то все с магазина..
попроси пусть в личку тебе отправляет завтрак ,обед и ужин.
а лучше камеру- и тебе в личку трансляция 24/7.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:17
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:23
Цитата:
Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас, Руза, и прочие антишовики-антиманкурты. Если бы не они - нечего было бы и раздувать
Добринцофф:
или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.
или как канадец постоянно пытается раздуть языковой вопрос.
Ну не надо мне чужие лавры. Их заслужили Куат, Диас, Руза, и прочие антишовики-антиманкурты. Если бы не они - нечего было бы и раздувать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:26
Цитата:
111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели. Ну поздравляю, заслужили
Добринцофф:
В любом случае это поинтереснее
В любом случае это поинтереснее
111 завел тут свою рубрику "ППП" и у нее уже есть постоянные читатели. Ну поздравляю, заслужили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:39
Цитата:
мало.
дневное дурдомшоу надо от автора ночного...
на складской Добринцову скучно.
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло,
надо же расширять познание мира.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:41]
maxsaf: Ну поздравляю, заслужили
мало.
дневное дурдомшоу надо от автора ночного...
на складской Добринцову скучно.
а то все про цены на яйца и подсолнечное масло,
надо же расширять познание мира.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2021 - 10:41]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:42
Цитата:
Эх, ему бы напарника, чтоб наперегонки фотки фигачили, кто что сьел и какой после каждого блюда стул
alex_60:
дневное дурдомшоу надо.
дневное дурдомшоу надо.
Эх, ему бы напарника, чтоб наперегонки фотки фигачили, кто что сьел и какой после каждого блюда стул
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1584
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.10.21 - 10:42
Цитата:
Главное, чтобы он на еде остановился, дальше не прогрессировал. Мало ли, может там в правилах не все щекотливые моменты описаны и запрещены.
Добринцофф:
Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.
Конечно,я смотрю,тут за 2,5 года большой прогресс пошёл,если раньше это были в основном синие куры,то сейчас прям кулинарные шедевры.
Главное, чтобы он на еде остановился, дальше не прогрессировал. Мало ли, может там в правилах не все щекотливые моменты описаны и запрещены.
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