Отправлено: - 09:39

maxsaf:

Этимология Происходит от сущ. эксгибиционизм, далее от франц. exhibitionnisme, из ст.-франц. exhibicion «показ, демонстрация», далее из лат. exhibeo (exhibēre) «выставлять, показывать» Значение: 2. тот, кто отличается эксгибиционизмом, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению.

Цитата:а че, так можно что ли?в общественных местах.выставлять ,показывать.это же не этично,это показатель низкой культуры.