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Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42593
Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
Отправлено: 13.10.21 - 15:26
Депутат Мажилиса Дархан Мынбай обратил внимание на большое число разводов в Казахстане - ежедневно в стране разводятся по 150 пар. Для борьбы с этой тенденцией мажилисмен предложил ввести специальные занятия в школах и вузах страны.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3525
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 13.10.21 - 15:26
Хм..
Дайте мужику возможность больше зарабатывать, содержа всю семью вместе с женой, которая может не работать хоть всю жизнь..
Если моя жена пойдет куда то официанткой зад крутить себе, ну или секретаршей или даже в кафе столовую, тоже разведусь с ней, чем каждый раз дубасить ее за неверный по моему мнению взгляд на окружающих..
Дайте мужику возможность больше зарабатывать, содержа всю семью вместе с женой, которая может не работать хоть всю жизнь..
Если моя жена пойдет куда то официанткой зад крутить себе, ну или секретаршей или даже в кафе столовую, тоже разведусь с ней, чем каждый раз дубасить ее за неверный по моему мнению взгляд на окружающих..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 344
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 13.10.21 - 16:19
Если муж не пьет и работает, а жена не требует от мужа и от жизни всего и сразу, в такой семье не будет ссор и развода.
Впереди нас ждут трудные времена, поэтому лучше держаться вместе.
Впереди нас ждут трудные времена, поэтому лучше держаться вместе.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3525
Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
Отправлено: 13.10.21 - 16:30
Цитата:
Ну может быть не сразу..
В женщине в генах это заложено, дабы выкормить после тебя потомство, без больших проблем..
serg kost:
жена не требует от мужа и от жизни всего и сраз
жена не требует от мужа и от жизни всего и сраз
Ну может быть не сразу..
В женщине в генах это заложено, дабы выкормить после тебя потомство, без больших проблем..
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 16
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 13.10.21 - 17:20
Как прикажете жить молодых, если у них не хватает денег,для совместного проживания? Уходят жить к своим родителям, которые лучше подготовлены к тяготам суровой жизни! У них есть дешевое жилье советских времен, может даже садик и огородик. Развод это травма на всю жизнь. Если при разводе у одной половины остается ребенок или несолько детей, готова еще одна неполная семья! Вот как то так!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2110
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 13.10.21 - 23:31
Цитата://ввести специальные занятия в школах и вузах по популяризации ценностей и//
Толку не будет: просто будем кого то лишнего кормить, за счёт наших налогов. Семья - ячейка общества, ВСЁ там происходит, там и нужно воспитывать молодёжь.
Цитата://В развитых странах бракоразводный процесс - это долгий и дорогой процесс.//
Потому что там БРАЧНЫЙ договор: - а это прежде всего ДЕНЬГИ, которые нужно будет у кого то забирать или же кому то отдавать.
Толку не будет: просто будем кого то лишнего кормить, за счёт наших налогов. Семья - ячейка общества, ВСЁ там происходит, там и нужно воспитывать молодёжь.
Цитата://В развитых странах бракоразводный процесс - это долгий и дорогой процесс.//
Потому что там БРАЧНЫЙ договор: - а это прежде всего ДЕНЬГИ, которые нужно будет у кого то забирать или же кому то отдавать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7890
Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
Отправлено: 13.10.21 - 23:40
Цитата:
не совсем так, есть возможность и вариант с договором. Тем не менее большинство просто расписываются на законных основаниях. С договором просто прописано, что кому отходит в случае развода, без договора - как суд решит. Для альтруистов ток сказать. Но для тех и других при разводе одинаковые правила. С подачи заявления, должны прожить минимум год раздельно и это подтвердить и доказать в суде. Действенная мера, на некоторых находит просветление.
ПС: есть и исключения, в случае измены, насилия и некоторых других обстоятельствах.
[Исправлено: elektron, 13.10.2021 - 18:52]
ACROS:
Потому что там БРАЧНЫЙ договор:
Потому что там БРАЧНЫЙ договор:
не совсем так, есть возможность и вариант с договором. Тем не менее большинство просто расписываются на законных основаниях. С договором просто прописано, что кому отходит в случае развода, без договора - как суд решит. Для альтруистов ток сказать. Но для тех и других при разводе одинаковые правила. С подачи заявления, должны прожить минимум год раздельно и это подтвердить и доказать в суде. Действенная мера, на некоторых находит просветление.
ПС: есть и исключения, в случае измены, насилия и некоторых других обстоятельствах.
[Исправлено: elektron, 13.10.2021 - 18:52]
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 14.10.21 - 02:55
Цитата:
У меня встречное предложение и более дельное. Создать министерство и выделить несколько сотен лярдов на профилактику и спец курсы на популяризацию и устойчивость семьи. Если не хватит то можно ещё немного выделить или занять у заграницы под выгодный процент.
В качестве предложения депутат порекомендовал ввести специальные занятия в школах и вузах по популяризации ценностей института устойчивой семьисогласен.
У меня встречное предложение и более дельное. Создать министерство и выделить несколько сотен лярдов на профилактику и спец курсы на популяризацию и устойчивость семьи. Если не хватит то можно ещё немного выделить или занять у заграницы под выгодный процент.
Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...
Отправлено: 14.10.21 - 02:58
Цитата:
Необходимо совершенствовать механизм поддержки многодетных семей по переводу части пенсионных накоплений, превышающих пределы достаточного размера, в "Отбасы банк" с целью приобретения жилья", - призвал депутат
У многодетных превышают Пенс накопления?
Необходимо совершенствовать механизм поддержки многодетных семей по переводу части пенсионных накоплений, превышающих пределы достаточного размера, в "Отбасы банк" с целью приобретения жилья", - призвал депутат
У многодетных превышают Пенс накопления?
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