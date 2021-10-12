Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 14:43

Алекс путает. В Аркалыке были 2 гаишники со своими знаками Стоп. Один промышлял возле автобазы. Другой ставил свой знак при вьезде в город. Возле лужи выписывал штрафы, и брал наличкой. На вьезде гаишник, не церемонясь лез в кузов грузовика кидал в руки ошалевшего от такой наглости водителя понравившийся товар и продукты. Водитель должен был отнести все это в люльку мотоцикла! Потом инспектор слазил с машины и кричал водителю. Чего встал? Проезжай быстрей!!!