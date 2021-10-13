Отправлено: - 20:46

Не только учителей заставляют выписывать газеты... У нас в организации тоже, но сказать где я работаю не могу... вычислятТе организации, которые зависят от акимата - вот в них и заставляют "поддержать" печатные издания путем удержания стоимости подписки на газету с зарплаты работников, которым эти газеты даром не нужны.