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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2638
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 14:51
Цитата:
И не мечтай, "дочь офицера"!
Ганс-Отто-Фридрих!
Старожилы форума помнят и знают тебе цену!
Выше головы тебе ведь не удастся прыгнуть, как не пыжся!
abaika95:
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут
И не мечтай, "дочь офицера"!
Ганс-Отто-Фридрих!
Старожилы форума помнят и знают тебе цену!
Выше головы тебе ведь не удастся прыгнуть, как не пыжся!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:04
Цитата:
Так я то не против.
Наоборот хотел заострить ваше внимание не, не даже на не нашем земляке, а на указанных тихушечников, которые делают это исподтишка..
Делая один два оскорбительных комментария и потом опять чистенькие..
И так время от времени уже который месяц..
Rexyn:
Так я то не против.
Наоборот хотел заострить ваше внимание не, не даже на не нашем земляке, а на указанных тихушечников, которые делают это исподтишка..
Делая один два оскорбительных комментария и потом опять чистенькие..
И так время от времени уже который месяц..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:14
Сон странный приснился, взял бумажную версию НГ и рытался прочитать ее от корки до корки..
И это,искал сообщения Добринцова, которые там пишут в комментариях в колонке..
Интересно, такое сейчас есть или нет..
Комменты не нашел, но зато нашел фото большое и там Алия Н, и ее родственницы женщины..
Мда уш..
И это,искал сообщения Добринцова, которые там пишут в комментариях в колонке..
Интересно, такое сейчас есть или нет..
Комменты не нашел, но зато нашел фото большое и там Алия Н, и ее родственницы женщины..
Мда уш..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:16
//Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана.//
видать в Германии уже места нет.
в одном Рамштайме в палаточном городке 17000 живет.
видать в Германии уже места нет.
в одном Рамштайме в палаточном городке 17000 живет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 16:28
Ох, опять стол искать едем..
Обеденный..
Не знал что столы разные, как и цены на них, а еще их так много..
Квартиру так не искали, как обеденный стол..
Обеденный..
Не знал что столы разные, как и цены на них, а еще их так много..
Квартиру так не искали, как обеденный стол..
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 22
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 17:38
111 и не тот земляк, будьте так любезны скиньте ко мне в личку свои удаленные комментарии. Люблю разборки, 111 ого знаю больше 15 лет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:00
О, стол..
Нашел примерно такого плана, куринные ножки неохота что то..
Жена за белый, я слоновую кость хочу..
Нашел примерно такого плана, куринные ножки неохота что то..
Жена за белый, я слоновую кость хочу..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:05
Порутно смотрим на самарскую кухню со встроенной техникой и холодильником в шкафу..
Фирма Мария что ли..
Фирма Мария что ли..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:18
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:55
так понимаю сегодняшним теплым октябрьским вечером форум ждет как минимум фото тридцати разных "столов" разных форм и видов.
[Исправлено: alex_60, 13.10.2021 - 19:58]
[Исправлено: alex_60, 13.10.2021 - 19:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7892
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:04
Цитата:
Это вам так кажется, на самом деле это Цитата:
моё мнение. Цитата:
Абсолютно другая. Цитата:
Да конечно ходят, также и к
этим ходят
abaika95:
Вот вы русский за Россию тут одно место рвете
Вот вы русский за Россию тут одно место рвете
Это вам так кажется, на самом деле это Цитата:
abaika95:
Супер объективное
Супер объективное
моё мнение. Цитата:
abaika95:
А что другая ситуация какая-то?
А что другая ситуация какая-то?
Абсолютно другая. Цитата:
abaika95:
Да список у вас отличный,немцы ходят в этим врачам?))
Да список у вас отличный,немцы ходят в этим врачам?))
Да конечно ходят, также и к
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7892
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:17
Цитата:
В магазин (к бабке) не ходи, так и будет, а потом ночная харчевня.
alex_60:
так понимаю сегодняшним теплым октябрьским вечером форум ждет как минимум фото тридцати разных "столов" разных форм и видов.
так понимаю сегодняшним теплым октябрьским вечером форум ждет как минимум фото тридцати разных "столов" разных форм и видов.
В магазин (к бабке) не ходи, так и будет, а потом ночная харчевня.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:23
Цитата:
Ну так то ж английский, международный. В большинстве стран мира понимают )) Я бы его так и так учил - по работе желательно знать )) Я надеюсь вы не собираетесь английский с казахским сравнивать?
abaika95:
Макс вон не жалуется на челюсть)) живёт в Канаде)
Макс вон не жалуется на челюсть)) живёт в Канаде)
Ну так то ж английский, международный. В большинстве стран мира понимают )) Я бы его так и так учил - по работе желательно знать )) Я надеюсь вы не собираетесь английский с казахским сравнивать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:23
Цитата:
двойной тариф, выгодно.
elektron:
ночная
ночная
двойной тариф, выгодно.
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