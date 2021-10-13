Отправлено: - 14:51

abaika95:

Было бы прекрасно больше не читать тебя тут

Цитата:И не мечтай, "дочь офицера"!Ганс-Отто-Фридрих!Старожилы форума помнят и знают тебе цену!Выше головы тебе ведь не удастся прыгнуть, как не пыжся!