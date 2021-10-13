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≡ Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная, Перцевке и двух районах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42589
Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная, Перцевке и двух районах
Отправлено: 13.10.21 - 15:32
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Отключение произойдет в 6.00 четверга, 14 октября, в связи с проведением работ по врезке микрорайона «Кунай». Продолжительность работ может составить до 20 часов.Тепло в домах костанайцев будет, а вот в Тобыле и Заречном - нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Re: Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная,...
Отправлено: 13.10.21 - 15:32
#1
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У нас как с Северным потоком, если там это естественные проблемы, то наших не понять..
Делали то что с весны?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Re: Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная,...
Отправлено: 13.10.21 - 20:17
#2
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////Красный Кордон, Мичуринское,///

это мне лично не нравится. зачем там то отключать.
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