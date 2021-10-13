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Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная, Перцевке и двух районах
Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная, Перцевке и двух районах
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