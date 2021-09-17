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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.21 - 16:07
УБИРАЕМ ЗАЗОРЫ НА ЛАМИНАТЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.
Что нужно:
- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.
Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.
Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.
Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.
Как подвинуть ламинат от стены.
Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.
Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.
Удачи!
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.
Что нужно:
- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.
Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.
Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.
Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.
Как подвинуть ламинат от стены.
Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.
Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 27.09.21 - 11:52
РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ.
Если в нужный момент у вас под рукой не оказывается линейки, то в дело пойдет... сама рука. Правда, весьма приблизительно, но, если вы не миллиметровщик, то сойдет.
А такой совет, может пригодиться при вычислениях.
Если у вас в гараже завалялся старый, не нужный вам, ремень безопасности, то из его крепления можно сделать для себя хорошую держалку для ключей.
А вот если у вас постоянно слезает с вашей мусорницы пластиковый пакет, то приклейте к ней пластмассовый крючок, только переверните его. Зацепив за него пакет, вам станет гораздо проще выкидывать мусор и снимать пакет.
А это уже из разряда смешных советов, но кто его знает... Когда шевелюра больше не грозит вернуться и на такое пойдешь...
Ну и тоже из смешного, но вполне реализуемого.
Удачи!
Если в нужный момент у вас под рукой не оказывается линейки, то в дело пойдет... сама рука. Правда, весьма приблизительно, но, если вы не миллиметровщик, то сойдет.
А такой совет, может пригодиться при вычислениях.
Если у вас в гараже завалялся старый, не нужный вам, ремень безопасности, то из его крепления можно сделать для себя хорошую держалку для ключей.
А вот если у вас постоянно слезает с вашей мусорницы пластиковый пакет, то приклейте к ней пластмассовый крючок, только переверните его. Зацепив за него пакет, вам станет гораздо проще выкидывать мусор и снимать пакет.
А это уже из разряда смешных советов, но кто его знает... Когда шевелюра больше не грозит вернуться и на такое пойдешь...
Ну и тоже из смешного, но вполне реализуемого.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3897
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.21 - 18:26
Цитата:
Козлов я:- если как у меня , то не расходится. А если бить ,то только замки поломаете. А укладывается очень легко ,без всяких инструментов. Только нож и рулетка. Фото в флуде.
виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры
виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры
Советы на каждый день
Отправлено: 10.10.21 - 11:41
КАК РОВНО РАСКОЛОТЬ ПУСТОТЕЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК.
При попытке расколоть пустотелый керамический блок кельмой неминуемо происходит разрушение его перегородок. Он попросту рассыпается на осколки. Методы, применимые для обычного кирпича, здесь не работают.
Для того, чтобы расколоть его ровно и без специальных приспособлений вам понадобятся:
- Прутки арматуры по 30 см- 2 шт.
- молоток.
На ровное твердое основание помещается отрезок арматуры. На него кладется блок ложком так, чтобы пруток проходил по линии разделения.
Сверху прикладываем второй прут и бьем по нему молотком. В итоге блок раскалывается точно по линии, причем практически без образования осколков.
Удачи!
При попытке расколоть пустотелый керамический блок кельмой неминуемо происходит разрушение его перегородок. Он попросту рассыпается на осколки. Методы, применимые для обычного кирпича, здесь не работают.
Для того, чтобы расколоть его ровно и без специальных приспособлений вам понадобятся:
- Прутки арматуры по 30 см- 2 шт.
- молоток.
На ровное твердое основание помещается отрезок арматуры. На него кладется блок ложком так, чтобы пруток проходил по линии разделения.
Сверху прикладываем второй прут и бьем по нему молотком. В итоге блок раскалывается точно по линии, причем практически без образования осколков.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 11.10.21 - 13:28
ИСПОЛЬЗУЕМ ВМЕСТО ПОЛИРОЛИ.
Чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля нужно за ним ухаживать. Причем не только снаружи, но и внутри. Например, для сохранения хорошего внешнего вида приборной панели многие автовладельцы используют автополироли, которые обладают антистатическим эффектом, отталкивают пыль и освежают вид панели.
Но цена полиролей довольно высока, поэтому ищут какие-нибудь недорогие альтернативы. Например кондиционер для белья типа "Ленора". Средства, приготовленные на его основе дают отличный эффект.
Для создания раствора понадобятся:
- кондиционер для белья;
- дистиллированная вода;
- бутылочка с пульверизатором.
Кондиционер и вода заливаются в бутылку в соотношении 1:1. Тара закрывается, хорошо встряхивается и готова к использованию. Протираем приборную панель от пыли и наносим на нее приготовленный раствор по поверхности. После этого протираем панель салфеткой или тряпочкой. Сразу станет заметно, что пластик "ожил".
Удачи!
Чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля нужно за ним ухаживать. Причем не только снаружи, но и внутри. Например, для сохранения хорошего внешнего вида приборной панели многие автовладельцы используют автополироли, которые обладают антистатическим эффектом, отталкивают пыль и освежают вид панели.
Но цена полиролей довольно высока, поэтому ищут какие-нибудь недорогие альтернативы. Например кондиционер для белья типа "Ленора". Средства, приготовленные на его основе дают отличный эффект.
Для создания раствора понадобятся:
- кондиционер для белья;
- дистиллированная вода;
- бутылочка с пульверизатором.
Кондиционер и вода заливаются в бутылку в соотношении 1:1. Тара закрывается, хорошо встряхивается и готова к использованию. Протираем приборную панель от пыли и наносим на нее приготовленный раствор по поверхности. После этого протираем панель салфеткой или тряпочкой. Сразу станет заметно, что пластик "ожил".
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.21 - 18:21
БЫСТРО ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЛОДОВЫХ МУШЕК В КВАРТИРЕ. В осенний период даже у самых чистоплотных хозяек могут завестись в квартире или доме мелкие плодовые мушки-дрозофилы. Они заводятся в самой квартире, а не извне, поэтому решетки и сетки на окнах не помогут. Сами они не кусаются, но приносят определенный дискомфорт. Избавиться от них довольно просто и вот один из советов.
Что нужно:
- Мед, либо любой сироп, варенье или просто сахар - 1 ст.ложка;
- Яблочный или винный уксус - 1 ст. ложка;
- Вода - 50 мл;;
- Моющее средство для посуды -2-3 капли.
Берем небольшую чашечку и добавляем в нее ложку меда.
Затем наливаем воду и добавляем уксус.
Все хорошенько размешиваем. И только потом добавляем моющее средство.
Аккуратно перемешиваем, чтобы не было лишней пены.
На этом все. Средство от мушек дрозофил готово. Поставьте емкость на открытое пространство и оно соберет всех летунов.
Вот что получится через два дня. Кисло-сладкий аромат - это просто магнит для мушек. Результат сами увидите. Удачи!
Что нужно:
- Мед, либо любой сироп, варенье или просто сахар - 1 ст.ложка;
- Яблочный или винный уксус - 1 ст. ложка;
- Вода - 50 мл;;
- Моющее средство для посуды -2-3 капли.
Берем небольшую чашечку и добавляем в нее ложку меда.
Затем наливаем воду и добавляем уксус.
Все хорошенько размешиваем. И только потом добавляем моющее средство.
Аккуратно перемешиваем, чтобы не было лишней пены.
На этом все. Средство от мушек дрозофил готово. Поставьте емкость на открытое пространство и оно соберет всех летунов.
Вот что получится через два дня. Кисло-сладкий аромат - это просто магнит для мушек. Результат сами увидите. Удачи!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3611
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.21 - 20:13
Мошки..
Как то помню клопов вытравливал..
Это пол квартиры просто разбираешь и выкидываешь..
Мебель на года два в гараж..
Как то помню клопов вытравливал..
Это пол квартиры просто разбираешь и выкидываешь..
Мебель на года два в гараж..
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