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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2638
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 14:51
#10711
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Цитата:
abaika95:
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут


И не мечтай, "дочь офицера"!
Ганс-Отто-Фридрих!
Старожилы форума помнят и знают тебе цену!
Выше головы тебе ведь не удастся прыгнуть, как не пыжся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:04
#10712
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Цитата:
Rexyn:

Так я то не против.
Наоборот хотел заострить ваше внимание не, не даже на не нашем земляке, а на указанных тихушечников, которые делают это исподтишка..
Делая один два оскорбительных комментария и потом опять чистенькие..
И так время от времени уже который месяц..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:14
#10713
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Сон странный приснился, взял бумажную версию НГ и рытался прочитать ее от корки до корки..
И это,искал сообщения Добринцова, которые там пишут в комментариях в колонке..
Интересно, такое сейчас есть или нет..
Комменты не нашел, но зато нашел фото большое и там Алия Н, и ее родственницы женщины..
Мда уш..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:16
#10714
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//Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана.//
видать в Германии уже места нет.
в одном Рамштайме в палаточном городке 17000 живет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 15:46
#10715
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В наш Готэм пришло Бабье лето..



Какое оно красивое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 16:28
#10716
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Ох, опять стол искать едем..
Обеденный..
Не знал что столы разные, как и цены на них, а еще их так много..
Квартиру так не искали, как обеденный стол..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
16
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 17:38
#10717
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:00
#10718
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О, стол..
Нашел примерно такого плана, куринные ножки неохота что то..
Жена за белый, я слоновую кость хочу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:05
#10719
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Порутно смотрим на самарскую кухню со встроенной техникой и холодильником в шкафу..
Фирма Мария что ли..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:18
#10720
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Еще какой то относительно недорогой стол с шириной в 1 метр..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 19:55
#10721
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так понимаю сегодняшним теплым октябрьским вечером форум ждет как минимум фото тридцати разных "столов" разных форм и видов.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2021 - 19:58]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:04
#10722
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Цитата:
abaika95:
Вот вы русский за Россию тут одно место рвете

Это вам так кажется, на самом деле это Цитата:
abaika95:
Супер объективное

моё мнение. :lol: Цитата:
abaika95:
А что другая ситуация какая-то?

Абсолютно другая. ;-) Цитата:
abaika95:
Да список у вас отличный,немцы ходят в этим врачам?))

Да конечно ходят, также и к этим ходят ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:17
#10723
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Цитата:
alex_60:
так понимаю сегодняшним теплым октябрьским вечером форум ждет как минимум фото тридцати разных "столов" разных форм и видов.

В магазин (к бабке) не ходи, так и будет, а потом ночная харчевня. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12601
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:23
#10724
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Цитата:
abaika95:
Макс вон не жалуется на челюсть)) живёт в Канаде)

Ну так то ж английский, международный. В большинстве стран мира понимают )) Я бы его так и так учил - по работе желательно знать )) Я надеюсь вы не собираетесь английский с казахским сравнивать? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.10.21 - 20:23
#10725
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Цитата:
elektron:
ночная


двойной тариф, выгодно.
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