Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 10:38
Вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что Казахстану нужно стремиться выравнивать цены на дизтопливо, учитывая ситуацию на рынках соседних стран. Кроме того, вице-министра спросили, могут ли цены на дизтопливо вернуться к прежним отметкам. Читать новость
Хех.. То есть миллиардерам нефтянникам дадим заработать еще больше миллиардов евро.. Ведь они теряют бабло, продавая соляру колхозникам, по целых 100 долларов за тонну.. Кстати, они же не теряют, они продают и так недешево. С какого такого они теряют? Ну а те колхозники, что потеряют на подорожавшей соляре какие то баснословные суммы из своего и без того скудного бюджета, им выдадут миллиардеры нефтяники подачку в виде субсидий на год эквивалентно 5ти МРП..
Миллиардер условно говоря, продал товар тут за 200, в Ойропе за 300, при себестоимости товара в 50.. То есть он тут не зарабатывает по 150, а как то он их тут теряет? Тогда чтобы никто ничего не терял, нужно вообще все продукты, начиная от хлеба и млека, и заканчивая нефтью и металлами, продавать в Ойропу, а народу Казахстана государство обязано потребовать у миллиардеров, чтоб давали пособие, раз в год по 42500, чтоб не сдохли от голода.. Именно так и сказал чиновник..
Складывается впечатление, что вице-министр энергетики Асет Магауов наверное долгое время был в космосе и вот только сейчас вернулся на грешную землю! Мировые цены на нефть растут, бензин в Казахстане дорожает; цены не нефть стоят на месте - бензин дорожает; цены на нефть падают, бензин все равно дорожает!И граждане уже ничего не понимают. А это просто инерция жадности! И это ведь на всём постсоветском пространстве! хотели построить социализм не смогли..рассыпалась идея,стали строить капитализм..тоже ничего не получается,зато получается автократия с большим успехом!
ПолиграфЪ Боярышников: И это ведь на всём постсоветском пространстве!
Да,кроме Прибалтики,Грузии и Украины. Пока эта воровская шайка во главе с Путиным не сгинет,так будет везде. И не надо глупцам сейчас писать чем вам путин виноват,от него всё идёт. Советую посмотреть интервью Пугачёва у Гордона.
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