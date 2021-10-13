Отправлено: - 13:20

Сабыр:

А кто решает что плохо,а что хорошо? Хорошо-это когда ты живёшь на нефти и покупаешь

Сабыр:

Пока эта воровская шайка во главе с Путиным не сгинет,так будет везде

Цитата:А кто решает что это хорошо?))Цитата:А он тут причем?)